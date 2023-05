Clap de fin pour le premier Chromecast de Google

Le Chromecast originel ne sera plus pris en charge

les Chromecast (1re génération) ne sont plus pris en charge. Par conséquent, ces appareils ne reçoivent plus de mises à jour logicielles et de sécurité, et Google ne leur fournit plus aucune assistance technique. Les utilisateurs peuvent constater une dégradation des performances.

De nouveaux modèles ont pris la relève

Pour rappel ce dongle HDMI alimenté par USB a été lancé aux US en juillet 2014 et en mars de la même année sur notre territoire. Le Chromecast permettait de profiter des fonctionnalités d'une TV connectée à moindre frais en 1080p sur des modèles qui n'en étaient pas équipés d'origine. Le petit boitier a eu un grand succès puisqueGoogle a par la suite proposé une seconde génération en septembre 2015 en même temps que le Chromecast Audio, puis le Chromecast Ultra permettant l'affichage en 4K a été présenté en novembre 2016, avant l'arrivée des Chromecast de troisième génération en octobre 2018. Plus récemment, en septembre 2020,