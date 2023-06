Lionel Messi pourrait bien booster les programmes sportifs d'Apple TV+ !

Un joueur à Miami !

une part des revenus générés par les nouveaux abonnés au MLS Season Pass

heureux que Lionel Messi ait déclaré qu'il avait l'intention de rejoindre l'Inter Miami et la Major League Soccer cet été. Bien qu'il reste du travail à faire pour finaliser un accord formel, nous sommes impatients d'accueillir l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps dans notre ligue

UN ABONNEMENT À 11,99 EUROS EN PLUS DES 6,99 EUROS SUR APPLE TV+

Même si l'Espagne (avec le FC Barcelone) et l’Arabie Saoudite étaient sur les rangs,. Le joueur argentin est en effet attendu du côté de, ce qu'il a confirmé au journal espagnolPour arriver à convaincre le joueur,indique qu’. Et cela sans compter une, qui fait partie des plus grands sponsors de la MLS. La marque aurait préparé son propre arrangement pour attirer Messi aux États-Unis., se disantLe joueur dispose d’une aura intacte auprès des fans de foot, et son arrivée devrait booster le Season Pass MLS proposé par Apple.(sauf Apple One). Pour ceux qui ne sont pas abonnés, le pass est accessible à 13,89 euros par mois (89 euros par saison). Il est ainsi accessible via l'application Apple TV sur les appareils Pommés, les téléviseurs connectés, les appareils de streaming, les décodeurs, les consoles de jeux, et sur le web sur tv.apple., l'ensemble des séries éliminatoires et la Leagues Cup (compétition nord-américaine de soccer organisée conjointement par la Major League Soccer et la fédération du Mexique de football).