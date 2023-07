Apple TV+ mise sur la vie secrète de John le Carré (mais pas que)

Un espion au service de sa majesté

The Pigeon Tunnel

Une maison à la Française

La Maison

un regard original sur la dynastie familiale d'une maison de haute couture française

immersion dans les coulisses du monde en constante évolution de la mode, de l'élégance et du luxe français ambitieux, et de la vie de ses familles puissantes

C’est tout d’abord un documentaire mettant en lumièreMais ce dernier est plus connu du grand public sous son nom d'auteur de romans à succès :. Ce documentaire, intitulé, sera dévoilé en avant-première le 20 octobre 2023.Proposé par Errol Morris et The Ink Factory, il permettra de, partant de la guerre froide à nos jours.Une longue interview permettra d’en savoir plus sur cette vie hors du commun, le tout ponctué d’images d’archives et de quelques séquences inédites.Dans le même temps,Cette série de dix épisodes, intitulée, qui -comme son nom le laisse deviner- poseraLe tournage est en cours à Paris et dans ses environs. Le reste du casting permettra de découvrir également Pierre Deladonchamps, Antoine Reinartz, Anne Consigny, Florence Loiret Caille et Ji-Min Park. Le tout promettant une(Lambert Wilson). Le tout se fera sur fond de rivalité avec l'ancienne muse de ce dernier, qui s'associe à une créatrice visionnaire de nouvelle génération pour sauver et recréer la Maison, revendiquant leur place dans la famille et dans le monde de la mode. Pour l’instant aucune date de diffusion n’a été dévoilée.