Meilleure que la GoPro 11 ? Coup d'oeil sur la nouvelle caméra Osmo Action 4 !

Osmo Action 4 : un meilleur capteur !

• Capteur d’image de 1/1,3 pouce (contre 1/1.7")

• Pixels 2,4 μm

• Ouverture f/2,8 (inchangée)

• 4K/120 ips (inchangé)

• FOV ultra-large de 155° (inchangé)

• Stabilisation RockSteady 3.0/3.0+

• Profil D-Log M 10 bits

RockSteady

Une batterie longue durée

simili-drone

Fonctionnalités supplémentaires

● Le bouton SnapShot et le bouton de changement rapide permettent un enregistrement immédiat et un changement de mode instantané.

● Le changement rapide entre cinq modes personnalisés permet aux utilisateurs d’enregistrer les paramètres personnalisés fréquemment utilisés et de passer d’un mode à l’autre en un instant grâce au bouton de changement rapide et aux invites vocales.

● L’invite vocale informe les utilisateurs des modes en cours sans pour autant nécessiter le démontage de la caméra.

● La commande vocale reconnaît les commandes vocales avec un taux de reconnaissance élevé pour contrôler la caméra en cas d’occupation des mains.

● La fonction InvisiStick améliorée reconnaît et masque numériquement la perche à selfie, l’éliminant ainsi de vos prises de vue dans de nombreux scénarios.

● Le zoom numérique jusqu’à 2x peut être réglé pendant l’enregistrement pour une meilleure composition de l’image.

● Compatibilité avec les microphones DJI via le port USB-C, et les microphones externes via le câble 3,5 mm vers USB-C.

Des packs avec perche et batterie

A la rédac, nous la testons d'ailleurs depuis plusieurs semaines, dans des conditions parfois compliquées et. En attendant, voici un petit tour des spécifications !Par rapport à l'Action 3, l'Osmo Action 4 n'évolue que très peu sur le plan des fonctionnalités,, permettant de capter plus de lumière, notamment en faible luminosité, ce qui est effectivement le cas.VoiciEvidemment,sont toujours au programme, sans grand changement par rapport à la version 3., nous l'avons fixée sur une Jeep et l'image est tout simplement parfaite, malgré nos pérégrinations offroad.En effet,, là où les GoPro s'arrêtent généralement au bout d'une heure. Belle performance sachant qu'on en avait encore 2 avec nous !Grâce à un système de charge rapide, comptez. Vous pouvez même utiliser l'un des boitiers stockant 3 accumulateurs en même temps et avec un port USB C pour recharger l'ensemble simultanément.mais lors de nos tests dans le désert californien avec des températures entre 40 et 50 degrés, la caméra s'est éteinte bien avant nos iPhone... Ces surchauffe (qui empêchent l'utilisation de l'enregistrement 4K60) sont assez casse-pied en voiture ou dans des sports extérieurs, où le soleil est omniprésent. Mais GoPro a le même souci..., ce qui permet de réaliser des vueassez aisément.Voici en vrai quelques nouveautés :et comprend : Osmo Action 4, une batterie extrême Osmo Action, un cadre de protection horizontal-vertical Osmo Action, un support d’installation à démontage rapide Osmo Action, une base adhésive incurvée Osmo Action, une vis de fixation Osmo, un câble PD USB-C vers USB-C, un pare-soleil pour objectif Osmo Action et un patin antidérapant Osmo Action.et comprend : Osmo Action 4, trois batteries extrême Osmo Action, un cadre de protection horizontal-vertical Osmo Action, un support d’installation à démontage rapide Osmo Action, un mini support d’installation à démontage rapide Osmo Action, une base adhésive incurvée Osmo Action, deux vis de fixation Osmo, un câble PD USB-C vers USB-C, un étui de batterie multifonctions Osmo Action, une barre d’extension 1,5 m Osmo, un pare-soleil pour objectif Osmo Action, et un patin antidérapant Osmo Action.