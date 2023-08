Disney+ en crise ! Perte de 18 millions d'abonnés, partage de comptes et grève des acteurs !

Un Mickey en noir et blanc

Un contexte de reprise difficile pour Bob Iger

Ainsi, Disney + a vu son nombre d'abonnés diminuer pour le troisième trimestre consécutif, passant de 157,8 millions fin mars à 146,1 millions fin juin.L'explication tiendrait au, avec la perte des droits de. En effet, la baisse du printemps est surtout liée à une chute de 24% entre mars et juin en Inde, où son service -baptisé Hotstar- pèse presque un tiers du total mondial.En outre, la plateforme a aussiLe service a enregistré un chiffre d'affaires en hausse mais légèrementdes analystes, à 22,3 milliards de dollars sur la période.Il assure s'attendre à une reprise pendant l'été, tant sur son marché domestique qu'à l'international. La version de Disney + sans publicité devrait augmenter de 27% pour atteindre 13,99 dollars par mois.Le CEO doit tout de même faire face à de, entre la baisse des revenus de la télévision classique, les pertes du service de streaming ou la grève historique des scénaristes et acteurs.Depuis 100 jours, ces derniers réclament une(IA), pour empêcher les studios de s'en servir pour générer des scripts ou cloner leur voix et leur image (même si certains ont été ravis du retour de Luke Skywalker dans un épisode du Mandalorien). Des exigencespour Bob Iger !Rappelé fin 2022, Bob Iger, du haut de ses 72 ans, a déjà dirigé l'entreprise de 2005 à 2020. Le conseil d'administration du groupe a voté à l'unanimité en juillet pour prolonger son contrat jusqu'à la fin 2026. Sous sa direction,. Comme Netflix, il envisage également de faire la chasse aux partages des comptes et évidemment une hausse des tarifs ! Autant de mesures qui ne le rendent pas vraiment populaire...Enfin côté abonnement,Elle comprendra un accès à tous les contenus de la plateforme, deux écrans en simultané et une résolution Full HD 1080p. Il sera toutefois impossible de télécharger des contenus en amont pour pouvoir les visionner hors connexion.Bref, autant de facteurs qui devraient peser sur les résultats des prochains mois.