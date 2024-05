Amazon va glisser encore plus de publicités sur Prime Video !

Les détails sur les nouveaux formats interactifs et achetables pour les annonceurs incluent :



• Annonces carrousel achetables, qui permettent aux clients de parcourir et d'acheter facilement plusieurs produits connexes sur Amazon pendant les pauses publicitaires sur Prime Video. Les marques peuvent présenter une gamme mobile de leurs produits que les clients peuvent explorer sur Amazon et ajouter à leur panier à l'aide de la plupart des télécommandes de salon. La publicité se met automatiquement en pause afin que les clients puissent naviguer, et reprend automatiquement la lecture lorsque l'interaction avec la publicité s'arrête.



• Annonces de pause interactives, qui permettent aux clients de découvrir et d'interagir avec les marques lorsqu'ils décident de mettre en pause l'émission ou le film qu'ils diffusent. Lorsque les spectateurs appuient sur pause sur la télécommande de leur salon, ils voient une publicité translucide présentant le message et les images de la marque, ainsi qu'une superposition créative « Ajouter au panier » et « En savoir plus ». Ces publicités étendent l'opportunité d'engagement au-delà d'une coupure publicitaire traditionnelle, car la superposition interactive est disponible pour les clients aussi longtemps que le contenu est en pause. D'un simple clic sur leur télécommande, les clients peuvent facilement ajouter le produit à leur panier Amazon, recevoir plus d'informations par e-mail et reprendre leur flux à tout moment.



• Des quiz interactifs sur la marque, qui aident les annonceurs à améliorer leur narration en divertissant les clients avec des faits sur leur marque tout en leur donnant la possibilité de faire des achats sur Amazon, d'en savoir plus sur les services et les produits, et même de débloquer des récompenses. Les clients peuvent utiliser la télécommande de leur salon pour ajouter un produit à leur panier, demander des informations par e-mail et réclamer des récompenses telles que des crédits d'achat Amazon à l'achat d'articles éligibles.