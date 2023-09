Un iPhone sous iOS 17 peut restaurer une Apple TV défaillante

Comment restaurer une Apple TV avec un iPhone sous iOS 17 ?

Une restauration à partir de l'iPhone

Apple s'est fendue d'un nouveau document de support officiel expliquant comment. Si votre Apple TV refuse de démarrer et affiche l'image ci-dessus, il suffira d'approcher un iPhone sous iOS 17 avec le Bluetooth activé du petit boitier d'Apple tournant lui-même sous tvOS 17.Une fois cela fait,(dans le meilleur des cas). Cette nouvelle fonctionnalité de restauration nécessite un iPhone sous iOS 17, ainsi qu'une Apple TV compatible avec tvOS 17, soit toutes les Apple TV 4K et les Apple TV HD (le modèle A1625 de quatrième génération, lancé en 2015). Bien entendu, il ne faudra pas débrancher votre Apple TV pendant tout le processus de restauration et attendre tranquillement que cette dernière redémarre.