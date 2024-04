YouTube diffusera 4 concerts en même temps pour Coachella ! Est-ce trop ?

Pour YouTube la musique est un sport comme les autres

Qui veut suivre 4 concerts en même temps ?

pollué

Un festival en perte de vitesse

Les amateurs de sport sont habitués à pouvoir suivre plusieurs rencontres à la fois. Mais quand est-il lorsqu'il s'agit de concerts ?. Il sera ainsi possible de choisir parmi 6 flux différents (provenant des différentes scènes du festival, dont Sahara, Mojave, Gobi ou encore Sonora) et d'en diffuser 4 simultanément à l'écran. Bien entendu, il ne sera possible de diffuser l'audio que d'un seul flux, et heureusement pour nos soyeuses oreilles.Si l'on comprend aisément que ce système permettra peut-être de guetter l'apparition d'un artiste ou d'un invité sur une scène pendant que l'on suit un autre concert afin de ne rien manquer,C'est assez différent pour le sport, où le multiplex permet de se concentrer sur les moments forts de chaque rencontre (le tout sans forcément subir les commentateurs). Pour un concert, il semble tout de même intéressant de se focaliser sur la performance d'un artiste, sans êtrediverti par quatre autre propositions de spectacles.Bien entendu, cette diffusion simultanée sera optionnelle et il restera possible de regarder une seule prestation en plein écran.. Il n'y a donc pas de réelle raison de s'en plaindre. A titre d'exemple, la performance de Blackpink sur le titre Typa Girl l'année dernière a été vue 84 millions de fois Peut-être est-ce également un signe des temps,, qu'il s'agisse de bravades face au public, de costumes incroyables, ou de pas de danse bien sentis (oui, je ne parle pas ici, à dessein, d'une prestation particulièrement intéressante d'un musicien, puisqu'il ne sera peut-être pas possible de l'écouter). Il faut dire également que le public compte désormais quasiment autant d'influenceurs que de spectateurs lambdas. Chacun son truc.. En effet, les ventes des places de cette édition sont les plus lentes depuis une décennie (habituellement, il ne reste plus rien en quelques heures, voire 40 minutes en 2015). Ce manque d'engouement pourrait bien entendu venir de la programmation, comprenant pourtant de grands noms comme Blur, Deftones, Khruangbin, Bar Italia, DJ Snake, Justice, Lana Del Rey, Doja Cat, Tyler, The Creator, ou encore le retour de No Doubt), mais également d'un contexte économique compliqué,