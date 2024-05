Brad Pitt et George Clooney sont de retour sur Apple TV+ (Snoopy aussi)

Wolfs

Des années après les Ocean’s Eleven, ils signent leur retour ! Al’instar deou, leur film sortira tout d’abordWolfs est uneoù deux fixeurs professionnels sont affectés au même travail : dissimuler un crime très médiatisé. Les deux loups solitaires sont ainsi obligés de travailler ensemble, dans une spirale vite incontrôlable d'une manière à laquelle aucun des deux ne s'attendaient.Le film est écrit et réalisé par Jon Watts, et produit par Grant Heslov, George Clooney, Brad Pitt entre autres.Brad et George ont même accepté de réduire leurs salaires afin de garantir que le film ne soit pas qu'une simple affaire de streaming. Sony a, de son côté, en charge la distribution mondiale en salles.Apres lede Martin Scorsese et lede Ridley Scott, il s’agit là probablement d’une ultime tentative d’Apple d’apparaitre au firmament du box-office US et mondial.. Il y aura moins à attendre car cette nouvelle série originale Peanuts, intitulée Camp Snoopy sera diffusée leEn effet, après avoir découvert que leur troupe est en danger de dissolution, Snoopy et ses amis partent s’immerger dans la nature et dans les grands espaces pour gagner leurs badges, avec le manuel des scouts Beagle comme guide.Pendant ce temps, Charlie Brown et ses amis profitent de leur été au Camp Spring Lake, : randonnée, natation, feux de camp. Le tout est produit pour Apple TV+ par Peanuts et WildBrain, réalisé par Rob Boutilier et est bien évidemment basé sur la bande dessinée Peanuts de Charles M. Schulz.