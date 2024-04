Canal+ : le mode Tribunes coupe le sifflet des commentateurs de foot !

Canal+ : un mode Tribunes pour se mettre dans l'ambiance du stade

Juste le son du stade, juste le foot et vous !

Pour les matchs de Premier League dans un premier temps

je te hais, sache-le

Les commentateurs de sport, on les aime, ou on les déteste. Si vous faites plutôt partie de la deuxième équipe et que vous disposez d'un abonnement Canal+, vous serez certainement ravis d'apprendre qu'et de vous immerger dans l'ambiance du stade pendant la rencontre. Le slogan de l'annonce de cette fonctionnalité est simple, basique comme qui dirait :(et par Amazon pour les matchs de Ligue 1 sous le nom Stadium FX), à commencer par la rencontre de mercredi prochain opposant Liverpool à Everton.Canal+ ne donne pas plus de précisions et n'indique pas officiellement si cette nouvelle option sera étendue à davantage de championnats ou à d'autres sports. Cela pourrait être une bonne chose pour(mais si, vous savez, celui que l'on retrouve en toute occasion, en concert, au bar, etc). Attention toutefois, un bon râleur saura toujours trouver de quoi ronchonner pendant 90 minutes (et même bien plus), y compris si vous éteignez complètement le téléviseur.