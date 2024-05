Une adaptation prometteuse de Présumé Innocent sur Apple TV+

Trying

Présumé Innocent

Time Bandits

dans un voyage peu commun à travers le temps et l’espace, en compagnie d’un groupe de voleurs et leur nouvelle recrue : un passionné d'histoire de 11 ans nommé Kevin. Ensemble, ils se sont lancés dans une quête palpitante pour sauver les parents du garçon - et le monde

Les gouttes de Dieu

Bad Monkey

Une petite série avec un couple adorable qui doit affronter des péripéties dramatiques mais également des évènements du quotidien, avec une petite touche d'humour.On retrouve donc Nikki (Esther Smith) et Jason (Rafe Spall), désormais devenus des parents adoptants expérimentés ayant construit une jolie petite famille. Si leur fille adolescente, Princess (Scarlett Rayner), commence à aspirer à trouver un lien avec sa mère biologique, Nikki et Jason se retrouvent confrontés au test ultime de leurs compétences parentales.Cette nouvelle adaptation du roman éponyme de Scott Turow écrit en 1987 sera-t-elle meilleure ? La réponse le 12 juin prochain, avec un verdict le 24 juillet. Côté casting, on trouvera Jake Gyllenhaal, nominé notamment aux Oscars et aux Academy Awards pour ce rôle.Sans dévoiler l'intrigue,et va explorer tous les penchants de l’humain, alors que l'accusé se bat pour sauver sa famille et son mariage. La série est une productionde J.J. Abrams (Alias, Lost, Fringe, Startreck, Mission: Impossible – Ghost Protocol, Mission: Impossible – Rogue Nation, Star Wars Episodes VII and IX) et(Chicago Hope, The Practice, Ally McBeal, Big Little Lies...), deux studios qu'on ne présente absolument plus !Les nostalgiques de Friends auront surement la joie de retrouver Lisa Kudrow dansElle sera en effet la vedette d’une nouvelle série d'aventures comiques, créée pour la télévision par Jemaine Clement, Iain Morris et Taika Waititi, Time Bandits . Composé de 10 épisodes, Time Bandits est produit pour Apple TV+ par Paramount Television Studios, AC Studios d'Anonymous Content et MRC.Dès le 24 juillet, elle débarqueraAu passage, la petite bande va être témoin, faire des ravages pendant la période médiévale, faire l'expérience de l'ère glaciaire, des civilisations anciennes, de la Renaissance de Harlem, etc.(les fans de la version papier risquent sans doute d'être déçus). Cette fois, Camille (Fleur Geffrier) et Issei (Tomohisa Yamashita) font une fois de plus face à un défi presque impossible : découvrir l'origine du vin le plus merveilleux du monde, un secret que même Alexandre Léger n'a pas réussi à percer.Leur quête les mènera vers des endroits les plus éloignés du globe, les forçant àCette deuxième saison est réalisée par Oded Ruskin et une production de Legendary Entertainment. Pour l’heure, aucune date de diffusion n’a été dévoilée.Enfin, un peu plus loin de nousBasée sur le roman à succès de Carl Hiaasen , la série de 10 épisodes raconte l'histoire d'Andrew Yancy (Vince Vaughn), qui a été renvoyé du département de police de Miami et qui est maintenant inspecteur de la santé chargée du contrôle sanitaire des restaurants dans les Keys, en Floride. Mais après être tombé sur une affaire qui commence avec un bras humain pêché par des touristes, il se rend compte que ce meurtre cache bien des secrets.