Cette étonnante restriction sur l'Apple TV agace les développeurs d'émulateurs !

La taille maximale d'un ensemble d'applications tvOS est de 4 Go. De plus, votre application ne peut accéder qu'à 500 Ko de stockage persistant local sur l'appareil (à l'aide de la classe NSUserDefaults). En dehors de ce stockage local limité, toutes les autres données doivent pouvoir être purgées par le système d'exploitation lorsque l'espace est faible. Vous disposez de quelques options pour gérer ces ressources.

Alors, une brèche dans laquelle de nombreux développeurs se sont déjà engouffrés avec Delta (via l'AltStroe chez nous), mais également Gamma , PPSSPP ou le fameux RetroArch regroupant plusieurs systèmes,. Il y a une explication très simple à ce manque d'émulateurs, et il s'agit d'une restriction imposée par Apple aux développeurs.Si vous avez suivi nos publications, vous savez que RetroArch s'est déjà aventuré sur Apple TV, mais. En effet, comme l'indique en toutes lettres Apple au sein de ses documents officiels destinés aux développeurs :Ainsi, pour stocker les fichiers qui ne font pas parties de l'App telle qu'elle est distribuée sur l'App Store,qui doivent non seulement stocker les ROMs ailleurs, mais qui ne peuvent même pas assurer le stockage des sauvegardes et réglages de manière pérenne.RetroArch met ainsi à profit le cache de la console, mais dans ce cas,(c'est d'ailleurs pourquoi certains utilisateurs de RetroArch se plaignent de ne pas retrouver leurs parties et réglages). Reste à savoir si Apple entendra cette demande des développeurs et leur permettra d'accéder à davantage d'espace de stockage à l'avenir. Rappelons que le stockage intégré est rarement limitant sur une Apple TV, et que certains modèles peuvent disposer de 128 Go.