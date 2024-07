Apple révèle la date de sortie de Severance Saison 2 (et c'est affreux) !

Sept mois à attendre !

Le thriller favori de l'Inspection du travail (j'en connais, ne le niez pas !) reviendra donc l'année prochaine sur Apple TV+. C'est en effet ce qui vient d'être confirmé par une vidéo officielle de Cupertino., par la suite il faudra attendre tous les vendredis jusqu'au 21 mars pour connaître la suite et la fin !Pour rappel,, dont les employés ne se remémorent absolument pas de leur vie personnelle pendant qu'ils sont au travail. Inversement, ils n'ont aucun souvenir de leur lieu de travail lorsqu'ils sont absents du bureau. Le show -encensé par le public et la critique- a été créé par Dan Erickson, et il est porté à l'écran par les talentueux Adam Scott, Britt Lower, Tramell Tillman, Zach Cherry, mais aussi Christopher Walken.