Un nouveau record aux Emmy Awards pour Apple ! Quelle est votre série préférée ?

72 nominations aux Emmy Awards

mieux qu'en 2023 !

Ainsi, elle annonce ce matin le chiffre record de. Dans le détail, on remarque ques’offrent tous les honneurs.: The Morning Show (16 nominations dont), Palm Royale (11 nominations dont) Lessons in Chemistry (10 nominations dont), Slow Horses (9 nominations dontetpour Gary Oldman).A celles-ci, s’ajoutent également Loot, Hijack, STEVE ! (martin), Girls State, The Reluctant Traveler With Eugene Levy, Masters of the Air, Silo, Physical, Hannah Waddingham : Home for Christmas, The New Look, Sugar… en revanche,Notons également) : Album Cover (iPhone 15) et Fuzzy Feelings , son conte de Noël.Pour rappel, les, mais pour les programmes TV ou streaming. Le précédent record datait juste de l'an dernier oùLe succès de Ted Lasso n'était alors déjà plus à faire. En effet, la série était la comédie la plus nominée avec 21 citations !, et ce, pour la troisième année consécutive (pas mal, quand on sait qu'elle ne comptait alors que trois saisons). De son côté, Still : A Michael J. Fox Movie était le documentaire le plus nominé de cette édition 2023.