Nathalie Portman, Brad Pitt et de la F1 sur Apple TV+ !

Plonger avec Natalie Portman

Piloter avec Brad Pitt

En effet,. Cette mini-série meurtrière -qui sera diffusée en sept épisodes- se déroule à Baltimore en 1965.On peut donc enfin découvrir, en un peu moins de trois minutes, les premières images qui débutent avec deux beaux ralentis sur le visage de Natalie Portman, pour se poursuivre sur quelques extraits de scènes clés qui posent l’ambiance de la série.Maddie, interprétée par Natalie Portman, est une femme au foyer parfaite. Mais un soir, elle décide de tout plaquer sur un simple coup de tête. Elle va alors enquêter. Celui de Cleo Johnson, une mère célibataire noire interprétée par Moses Ingram, retrouvée morte dans un lac.Pour rappel, l'actrice avait également signé avec Apple(co-créée avec la productrice Sophie Mas). D’après, Lady in the Lake serait le premier d'une longue série et devrait être suivi par d’autres.Enfin, c’est une autre star du cinéma qui va revenir sur Apple TV+.. Mais ce retour ne se fera pas avant juin 2025, avec une sortie en salle qui comprendra tout de même des salles IMAX pour une immersion totale.Ce long-métrage est réalisé par(Top Gun : Maverick), et produit par Apple et Jerry Bruckheimer Films (Armageddon, Pearl Harbor, Pirates des Caraïbes), Plan B Entertainment et Dawn Apollo Films de Lewis Hamilton., dont on a pu apercevoir le stand et les pilotes entre Mercedes et Ferrari notamment lors du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, en juillet 2023, mais également lors d’autres Grand prix au cours de la saison.Le film affiche une particularité puisqu’il sera. Les recettes provenant des salles obscures seront ainsi partagées à 50/50 entre Apple et les producteurs. Entre le rachat, les recettes et autres frais, il se dit ainsi que Joseph Kosinski et Jerry Bruckheimer pourraient voir des chèques à huit chiffres, tandis que Brad Pitt pourrait récupérer de 40 à 50 millions de dollars.En 2022 , il se disait déjà que si le deal se révèle bénéfique pour tous les protagonistes, il était susceptible de changer la donne et avoir un impact sur la façon dont les streamers et les distributeurs de salles de cinéma coexistent à l’avenir. Il pourrait même servir de modèle pour de futures transactions afin que les partenariats entre les salles de cinéma et le streaming s’inscrivent dans la durée. Ce qui semble avoir été