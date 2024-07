Natalie Portman est la Voix du Lac sur Apple TV+

Plonger avec Natalie Portman

les autres sorties du jour / en approche !

The Instigators

Annoncé il y a plus de trois ans,. Cette mini-série meurtrière -une adaptation de Laura Lippman- sera diffusée en sept épisodes, qui se dérouleront dans le Baltimore des années 1965.Dans un récent trailer, on a pu découvrir, en un peu moins de trois minutes, les. Il débute ainsi sur deux beaux ralentis sur le visage de l'actrice, pour se poursuivre sur quelques extraits de scènes clés qui posent l’ambiance de la série.Maddie -interprétée par Natalie Portman- est une femme au foyer parfaite. Mais un soir, elle décide de tout plaquer sur un simple coup de tête. Elle va alors enquêter. Le premier est celui de Cleo Johnson, une mère célibataire interprétée par Moses Ingram, retrouvée morte dans un lac. Le second celui d'une jeune fille de onze ans.Pour rappel, l'actrice avait également signé avec Apple(co-créée avec la productrice Sophie Mas). D’après, Lady in the Lake serait le premier d'une longue série et devrait être suivi par d’autres.. Un peu plus tard ce mois-ci, on retrouvera également la série familiale Time Bandits et le drame international espagnol Women in Blue. Pour le mois d'août, sont attendus au tournantet Bad Monkey, avec Vince Vaughn.