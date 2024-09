Gary Oldman revient sur Apple TV+ pour la saison 4 de Slow Horses

Slow Horses et Gary Oldman

Slow Horses

de bras cassés

Slough House

Comme d'habitude, les deux premiers épisodes seront suivis d'un nouvel épisode hebdomadaire, tous les mercredis jusqu'au 2 octobre, sur Apple TV+.Pour rappel, Slow Horses est un, qui suit les aventures d'une équipedysfonctionnelle d'agents du renseignement britannique. Ces derniers sont au service du MI5, sous le nom peu glorieux deNotons que la dernière saison a une note excellente de 100 % sur Rotten Tomatoes, et qu'elle est d'ailleurs en lice au titre de la. Les stars Gary Oldman et Jack Lowden sont également nominés dans leurs catégories d'acteurs. Raison de plus pour Apple d'apprécier ce show, dont elle vient de signer pour la cinquième saison.