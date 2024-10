Netflix va bien, très bien même

Paul VS Tyson, bientôt sur Netflix

Des résultats trimestriels solides

Une croissance des abonnements étonnante

The Perfect Couple

Squid Game

Toudoum

Toujours plus de publicité

Un avenir prometteur mais incertain

, dépassant largement les prévisions de Wall Street. L’entreprise a également enregistré un bénéfice par action de 5,40 $, bien supérieur aux 5,12 $ attendus. Selon Netflix, ces résultats ont été stimulés par des initiatives telles que la lutte contre le partage de comptes, l’augmentation des prix de certains abonnements et la montée en puissance de l’offre avec publicité.Netflix a gagné plus deau cours du trimestre, dépassant là aussi, de loin, les attentes du marché. Cette progression s’explique en partie par le succès de programmes populaires commeet la montée en puissance de son offre avec publicité, qui a enregistré une hausse de. La société prévoit que les ajouts d’abonnés seront encore plus élevés au quatrième trimestre grâce à une programmation de shows très attendus, comme la saison 2 deet des événements en direct comme le combat Jake Paul vs Mike Tyson.Vous l’avez compris, Netflix continue de renforcer son modèle économique basé sur la publicité. Au troisième trimestre, plus de ladans les pays concernés ont opté pour l’offre avec publicité. La société prévoit une extension plus large de cette offre en 2025. Les dirigeants de Netflix ont tout de même prévenu que la publicité ne deviendra une source de revenus majeure qu’à partir de 2026, alors que l’entreprise travaille encore à optimiser son catalogue de clients intéressés par la publicité sur leur plateforme.Malgré ses succès indéniables, Netflix fait face à des défis importants. Les analystes prévoient une, ce qui pourrait freiner la croissance des abonnés. Bien que les résultats financiers soient excellents, certains experts estiment que l’action Netflix est surévaluée, et insistent sur les risques d’une concurrence accrue et de la saturation du marché. Netflix devra donc prouver sa capacité à maintenir son leadership à long terme dans un secteur de plus en plus concurrentiel.Ou à d’autres plateformes ? Quelles sont vos préférées aujourd’hui ?