Le film français "Sous la Seine" enregistre une audience incroyable sur Netflix

Sous la Seine

La loi du plus fort

Un navet écolo, oui mais aussi un blockbuster.

Du côté de Sous la Seine, rappelons que l’histoire développe le thème du vilain requin des Dents de la mer ! Il se déroule lors de l’été 2024, Paris accueille pour la première fois les championnats du monde de triathlon, dont une épreuve se déroule dans la Seine (toute ressemblance avec un quelconque évènement sportif serait fortuite, tout comme la présence de la Maire de Paris...). Sophia, brillante scientifique, (Bérénice Bejo) est alertée par une activiste écologiste, de la présence incongrue d'une créature. Elle devra faire équipe avec Adil de la police fluviale (Nassim Lyes) pour résoudre la situation...





Mais il semble qu’en fait le succès soit bien plus important que cela. En effet, d'après le site, leaquatique de Xavier Gens (avec Bérénice Bejo et Nassim Lyes) est désormais. Au passage, il rafle également la médaille d'or du long-métrage tricolore enregistrant le plus de vues.Au classement général, le film n’atteint certes pas la première place des films non anglophones sur la plateforme noire et rouge. Il est en effet devancé par. Forcément les créatures géantes et l'apocalypse, ça marche toujours. Même Apple a cédé et s'est offert Godzilla Mais la performance est bien là et est loin d'être anodine pour un film dévoilé en juin dernier,. Pourtant, son succès est plutôt contesté par les critiques et l'ensemble du corps scientifique qui a soulevé l'impossibilité pour certaines créatures maritimes de vivre et se reproduire dans la Seine.Mais rien n'y a fait (c'est une fiction après tout) !, les producteurs n’étant pas insensibles à un possible filon cinématographique. Aussi, le réalisateur n’exclut pas d’aller visiter d’autres villes fluviales du monde entier pour y jeter quelques requins et voir leurs chances de survie dans leurs eaux !