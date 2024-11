Molotov victime à son tour d’une cyberattaque : 10,8 millions d’adresses mail exposées

Une attaque ciblant les informations personnelles des utilisateurs

(Et beaucoup plus d'adresses e-mail compromises)

Un risque accru de phishing pour les utilisateurs

Mesures de sécurité renforcées et signalement auprès de la CNIL

Une recrudescence des cyberattaques visant les entreprises françaises

La plateforme de streaming Molotov , qui permet, vous le savez, d'accéder à des chaînes de télévision via internet, a annoncé aujourd'hui avoir été victime d'une cyberattaque survenue en octobre. Lors de cette intrusion, des hackeurs non autorisés ont pu accéder à certaines informations personnelles de ses utilisateurs., ainsi que potentiellement les noms, prénoms et dates de naissance des abonnés, si ces données avaient été renseignées dans les profils. Molotov a précisé que les informations bancaires et les mots de passe ne sont pas affectés par cette fuite.L'exposition de données personnelles comme les adresses mail, les noms et les dates de naissance présente un risque pour les utilisateurs, en particulier en facilitant les tentatives de phishing.imitant les communications officielles de Molotov, dans le but d'induire les abonnés en erreur. Pour limiter les risques, la plateforme a conseillé à ses utilisateurs de redoubler de vigilance face aux messages non sollicités et de ne jamais partager leurs informations bancaires via des liens suspects.En réponse à cette attaque, Molotov a aussi indiqué avoir pris des mesures pour sécuriser les données de ses utilisateurs et renforcer la surveillance de ses systèmes d'information., conformément à la réglementation. Ce signalement permettra à la CNIL de vérifier si les dispositifs de protection des données de Molotov étaient suffisants et de recommander, si besoin, des ajustements pour éviter de futures violations.Molotov rejoint une longue liste d'entreprises françaises touchées par des fuites de données en 2024. Dans les semaines précédant cet incident, plusieurs enseignes, dont Picard , Boulanger, et les opérateurs télécoms Free et SFR, ont également été victimes d'intrusions compromettant les informations de leurs clients.