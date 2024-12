Le CEO de Netflix fait une apparition dans une série d'Apple TV+ ! (Tim Cook le savait-il ?)

Un remarquable invité surprise

Une satire à plusieurs niveaux

The Studio

Commandée par Apple TV+, la série se concentre en effet sur un studio de cinéma en perte de vitesse, qui tente désespérément de rester pertinent dans une culture où le rôle des films hollywoodiens diminue. L’une des surprises de la série est, un choix audacieux compte tenu de la rivalité entre les plateformes de streaming.Selon Seth Rogen,Cette collaboration inhabituelle entre figures de deux géants du streaming montre une certaine légèreté dans la compétition. Le réalisateur / producteur / acteur a d’ailleurs expliqué àqu’il n’avait pas consulté Apple (ni même Tim Cook !?) avant de faire cette demande, préférant simplement envoyer un e-mail à Ted Sarandos.Dans, Seth Rogen incarne Matt Remick, un nouveau chef de studio mégalomane qui lutte pour préserver son pouvoir alors que les films perdent de leur influence dans la culture populaire. La série accueillera une série de guest stars, dont des grands noms hollywoodiens des plus prestigieux :. Le casting principal est tout aussi impressionnant, réunissant Catherine O’Hara, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz et Chase Sui WondersMélangeant les genres,promet de critiquer l’obsession de l’industrie pour les profits et le prestige. Setch Rogen a d'ailleurs décrit la série comme l'exploration d’un cadre perdant lentement son statut dans un monde en mutation, un thème qui faitLes huit épisodes suivants seront diffusés chaque semaine jusqu’au 23 mai 2025. Notons que ce projet marque la deuxième collaboration de Seth Rogen avec Apple TV+, après le succès de Platonic en 2023, qui a été renouvelé pour une deuxième saison.