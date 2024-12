Lady Gaga, Dua Lipa et Chappell Roan pour un Carpool Karaoke spécial Noël

carPool karaoke spécial Noel

Carpool Karaoke : The Series

A Carpool Karaoke Christmas

Have Yourself a Merry Little Christmas

Last Christmas

Santa Claus Is Comin’ to Town

Highway to Hell

Love You to Death

Love You to Death

A muerte

Casa en flames

Orígenes secretos

Show Yourself

Bad Monkey

Bad Monkey

Ted Lasso

Scrubs

Il est désormais disponible en streaming et promet une ambiance festive mémorable.De nombreuses stars sont au rendez-vous, comme, qui vont rejoindred’Apple Music, qui prend le volant pour cet épisode spécial. Au menu on trouvera des reprises de classiques de Noël tels que :(de Wham!) et quelques uns de leurs propres succès en prime. Enfin Lady Gaga et Zane Lowe pousseronnt la chansonnette dans une version spéciale de, disponible sur Apple Music et ailleurs.Enfin, aux côtés de Lady gaga, on pourra noter la présence d'un invité prestigieux. En effet,Apple TV+ a annoncé une nouvelle acquisition de sept épisodes) d'Atresmedia TV et du réalisateur Dani de la Orden (). La série met en vedette Verónica Echegui () et Joan Amargós (), etLe show raconte l'histoire du prudent Raúl (Amargós), qui renoue avec Marta (Echegui), une femme à l'esprit libre (et enceinte) à qui l'on vient de diagnostiquer un cancer du cœur. Ami d'enfance, ils se retrouvent...du producteur exécutif primé, et mettant en vedette et produite par l'acteur, producteur et scénariste, a été renouvelée pour une deuxième saison.Pour rappel, la série est basée sur le roman éponyme publié en 2013 . Scénarisé par Bill Lawrence (producteur deet créateur de), l’histoire suivra desLes dix épisodes de la première saisons ont permis de découvrir un monde souterrain et corrompu en Floride, où