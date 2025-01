La lumière reviendra-t-elle dans la prochaine saison de Silo ?

Où est l'interrupteur ?

Un changement de ton… et de lumière

Oui, nous serons à l’extérieur, et nous serons dans le monde, et il y aura du soleil

Ils ont un très gros problème d’alimentation là-bas, donc ils n’ont pas beaucoup de lumière

Un pari réussi pour Apple TV+

Depuis ses débuts,. Cependant, cette esthétique a parfois frustré les téléspectateurs, notamment pendant la saison 2 où la très faible luminosité a souvent été critiquée.Dans une récente interview avec, a-t-il déclaré, faisant référence à unmarquant de la saison 2 (mais je ne vous dirais pas lequel). Ce passage à des décors extérieurs plus lumineux pourrait offrir unetout en explorant davantage les mystères du monde post-apocalyptique au-delà du silo.Cependant, la série ne délaissera pas totalement son cadre initial. Yost a confirmé que l’histoire revisitera également le Silo 17, déjà introduit dans la série., a précisé le showrunner, rappelant que les défis visuels et narratifs de cet environnement resteront un élément central de l’intrigue.. Son univers riche, ses intrigues captivantes et ses personnages complexes en ont fait un succès critique et populaire. Ce renouvellement anticipé pour deux saisons témoigne de la confiance de la plateforme dans le potentiel de la série.la saison 3 de Silo s’annonce comme un moment clé pour les fans, marquant un tournant dans l’exploration du monde mystérieux de la série. Bref rendez-vous fin 2025 pour découvrir si ce virage lumineux apportera une nouvelle dimension ou pas !