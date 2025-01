Pourquoi Netflix ne communiquera plus son nombre d’abonnés

Un dernier record avant le silence

Pour quelles raisons ?

Une tendance à venir ?

En abandonnant la publication systématique de son nombre d’abonnés, Netflix entend redéfinir les critères de succès dans une industrie en pleine mutation. Avec ce changement, elle veut également redéfinir les standards de son secteur. Si la mesure des abonnés ne sera plus publique, son influence, elle, reste incontestable.

Fin 2024, Netflix a enregistré un trimestre exceptionnel avec, établissant un nouveau record. Cette performance a permis à l’entreprise de dépasserconsolidant son statut de leader du streaming vidéo payant. Mais ce sera la dernière fois : à partir de 2025, Netflix ne communiquera plus son nombre total d’abonnés.Pour Toudoum, d’autres métriques sont désormais plus pertinentes pour évaluer sa performance, à commencer par la. En effet, les abonnements ne sont plus la seule source de revenus pour Netflix. Avec l’introduction des offres financées par la publicité, l’entreprise se concentre davantage sur des indicateurs comme les revenus publicitaires ou le temps passé par les utilisateurs sur la plateforme. Cela reflète mieux la réalité de son écosystème.En outre, Netflix veut mettre en avant des données qui montrent l’impact réel de ses contenus, comme(partages sur les réseaux sociaux, tendances, etc.)., trop souvent utilisé pour comparer Netflix à ses concurrents comme Disney+, Amazon Prime Video ou HBO Max. Apple d'ailleurs a pris la décision de ne jamais le communiquer pour son service de streaming (et elle se veut d'ailleurs avare pour d'autres).Cette décision pourrait inspirer d’autres plateformes de streaming, confrontées à la même problématique. À mesure que les entreprises diversifient leurs offres (publicités, jeux, événements en direct), les abonnements ne suffisent plus à refléter leur succès global.