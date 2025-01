Vietnam, la guerre qui a changé l'Amérique : un documentaire exclusif sur Apple TV+

Vietnam : La guerre qui a changé l'Amérique

Des récits personnels au cœur du conflit

Une production prestigieuse

Disponible dès le 31 janvier sur Apple TV+, cette production ambitieuse invite le public à se replonger dans une époque clé, tout en mettant en lumière des histoires universelles de courage, de résilience et de réconciliation.

Racontée par l’acteur, nommé aux Oscars pour ses rôles dans Training Day et Boyhood, cette série commémore. Ce documentaire propose une immersion profonde en s’appuyant sur des témoignages, des archives inédites et des retrouvailles entre vétérans, parfois séparés depuis cinquante ans. En retraçant leurs parcours,Pour cela, les réalisateurs ont puisé dans plus de 1 100 heures de séquences d’archives afin de proposer. La série plonge dans la vie des soldats, des civils de toutes origines, des militants anti-guerre et des survivants, dressant le tableau d’une Amérique déchirée par le conflit.Parmi les récits mis en avant, on trouve, scénariste renommé et ancien lieutenant, qui retrouve un membre de son peloton après 50 ans. Mais aussi, première femme correspondante étrangère d’ABC News, qui raconte la chute de la capitale. Ou encore, coureur médaillé d’or olympique, qui partage son expérience entre ses compétitions et ses missions au Vietnam. Desvont aussi livrer leurs témoignages. Enfin, desracontent comment ils ont vécu et fui cette guerre dévastatrice.Réalisée par Rob Coldstream ( John Lennon : un homicide sans procès ) et produite par Caroline Marsden ( 11 septembre : dans la cellule de crise du président ),Les producteurs exécutifs, David Glover et Mark Raphael, avaient déjà collaboré sur des projets majeurs. Ce projet marque la deuxième collaboration entre Apple TV+ et 72 Films, après le succès du documentaire sur John Lennon en 2024..