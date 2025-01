France : Apple signe un accord pour la chronologie des médias

Un accord sur quatre ans pour soutenir la création française

Pour rappel, le décret Smad est entré en vigueur en juillet 2021. celui-ci impose aux plateformes de streaming étrangères une contribution financière à la production audiovisuelle et cinématographique, à l’instar des chaînes et services français. A ce jour, Netflix, Amazon Prime Video, et Disney+ avaient déjà signé des contrats similaires. Avec l’arrivée d’Apple TV+, l’écosystème audiovisuel français bénéficie d’un soutien accru pour promouvoir la création locale.

Une stratégie gagnante pour Apple

Le régulateur se réjouit qu’un accord entre Apple et les organisations professionnelles du secteur de la création audiovisuelle ait été signé s’agissant du service Apple TV+ pour une durée de quatre ans. Cet accord a été traduit dans une convention qui lie Apple au régulateur. Au travers de cette convention et de cet accord, Apple s’engage à soutenir encore davantage la production d’œuvres européennes et d’expression originale française. L’Arcom tient à saluer dans ce cadre, l’engagement d’Apple TV+ en faveur de l’animation et du documentaire. Le régulateur appelle de ses vœux la signature d’accords similaires dans la continuité de ceux déjà signés par Amazon, Netflix et aujourd’hui Apple.

s. Valable jusqu’au 31 décembre 2027, cet engagement marque la première participation officielle d’Apple TV+ au financement de la production française, dans le cadre du décret Smad (Services de médias audiovisuels à la demande).L’accord prévoit qu’Apple consacreaux productions patrimoniales, incluant des fictions, des animations, des documentaires de création et des spectacles vivants. Une attention particulière sera donnée aux œuvres d’expression originale française et à la création indépendante.En renforçant ses engagements financiers en France, ce qui constitue une étape importante dans sa stratégie d’expansion sur le marché français et européen, où les attentes réglementaires sont plus strictes qu'aux USA.Cependant, toutes les plateformes ne sont pas encore au rendez-vous. L’Arcom a appelé d’autres acteurs, comme Max (anciennement HBO Max), à suivre cet exemple et à signer des accords similaires. Toutefois, elle a. Elle a également souligné l’effort particulier d’Apple en faveur de l’animation et du documentaire.