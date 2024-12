Comment profiter d'Apple TV+ gratuit le weekend prochain ?

48 heures de straming

Quel avenir pour Apple TV + ?

Le slogan) cachait bien un accès gratuit à tout le catalogue le temps d’un week-end, ce qui avait été avancé par beaucoup de personnes. Pour cela,Cela constitue une stratégie astucieuse pour séduire de nouveaux abonnés et mettre en avant des titres phares comme la très attendue deuxième saison de Severance . Pour ceux qui ne sauraient attendre, il est possible de voir (et de se faire beaucoup de mal) avec les 8 premières minutes ici , ce qui est plus modeste que de nombreuses plateformes, mais qui compte dans ses rangs, des shows de qualité. Grâce à cette approche, Apple TV+ a en effet su s’imposer comme un acteur majeur du streaming, récoltant des récompenses prestigieuses depuis son lancement.En tout cas, avec la montée en puissance de ses contenus originaux et une base de fans en expansion, Apple TV+ semble prêt à faire deavec de nombreuses nouveautés à venir, à commencer par laAprès trois ans d’attente, la série revient en effet le 17 janvier 2025. Les fans découvriront la suite des aventures de Mark et de son équipe, explorant les conséquences de la séparation entre vie professionnelle et personnelle.Au menu également,, qui va suivre Edward Brooks, un jeune mathématicien interprété par Leo Woodall. Après une découverte révolutionnaire, il se retrouve au cœur d’une conspiration menaçant son travail et sa vie.Parmi les autres contenus, on ne manquera pasCette nouvelle saison explorera les défis auxquels le studio est confronté, notamment la baisse du nombre de joueurs et l’annulation d’un projet de film majeur. Mais aussi Blitz, Fly Me to the Moon ou encore la fin de Silo !