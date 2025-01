Guerre du streaming : comment Amazon Prime Video compte rivaliser avec Netflix ?

Une Stratégie de Réduction des Dépenses

Dans ces conditions, Amazon cherche à ajuster ses investissements. Selon, Andy Jassy, Président et CEO d’Amazon ( encore un qui cumule ), serait particulièrement frustré parAinsi, un investissement hors norme, pour des résultats d’audience malheureusement en deçà des attentes., avec 300 millions de dollars pour les six premiers épisodes, et un accueil assez mitigé du public.Car les habitudes de consommation ont bien changé ces dernières années. Les abonnés ne se comptent plus en millions mais en centaines de millions, et la concurrence devient de plus en plus féroce.Les événements en direct, en particulier les compétitions majeures, sont perçus comme une opportunité pour élargir l’audience et accroître la visibilité de la plateforme.qui, une fois attiré par le sport, sera également séduit par la vaste bibliothèque proposée par Amazon, beaucoup moins sectaire dans ses choix qu'Apple. Un terrain sur lequel Netflix ne s'est pas encore trop aventuré !A cela s'ajoute. En outre, Amazon facture bien moins cher que Netflix pour l’accès à la 4K, avec des tarifs plus abordables malgré l’inclusion de publicités. Toutefois, tout dépend désormais de l’adhésion du public à ce modèle, et c’est tout le pari qu’Amazon doit relever en 2025.