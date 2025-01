Apple TV+ : découvrez les coulisses de Silo et la saison 4 de Mythic Quest

Une visite immersive

un regard sans précédent sur les décors de Silo

Mythic Quest x2

En effet, pour ceux qui ne sont pas encore prêts à quitter les silos 17 et 18, une vidéo inédite va leur permettre d’explorer les décors, qui donnent vie à ce monde post-apocalyptique., invitant les spectateurs à une visite lente, presque méditative, des coulisses de la série.. Selon la description officielle, cette exploration immersive offreet permet aux fans de prolonger leur expérience dans ce monde mystérieux.Bien qu’aucune date de sortie n’ait encore été annoncée pour la troisième saison,Ces deux nouvelles saisons devraient conclure l’adaptation des trois romans à succès de Hugh Howey, sur lesquels Silo est basé.(soit, par une heureuse coïncidence, le jour du Nouvel An Lunaire). Pour marquer le coup, les deux premiers épisodes seront disponibles dès le lancement, avant de revenir à un rythme de diffusion hebdomadaire jusqu’au 26 mars.Cette nouvelle saison continue de plonger dans les aventures de l’équipe créative derrière le célèbre jeu vidéo Mythic Quest. Elle mettra en lumière les nombreux défis auxquels ils sont confrontés dans un univers vidéoludique en perpétuelle mutation. Entre la quête d’un équilibre entre travail et vie personnelle, les affrontements d’ego et l’évolution des relations entre les personnages, cette saison s’annonce riche en rebondissements. Le tout est, bien sûr, porté par l’humour qui fait le charme de la série.Un spin-off intitulé Side Quest (une mini-série en quatre épisodes) sera diffusé le même jour que la finale de la saison 4. Cette série dérivée offrira l’occasion d’explorer des intrigues parallèles et de nouveaux personnages au sein de l’univers riche et captivant de Mythic Quest.