Disney+ bouleverse la chronologie des médias en France

Une réforme sous pression des plateformes de streaming

Désormais, la chronologie des médias proposent de nouvelles fenêtres de diffusion en France :

• Vente et location (DVD, VOD, Blu-ray) : 4 mois

• Canal+ et OCS : 6 mois

• Disney+ : 9 mois

• Netflix : 15 mois

• Prime Video et Apple TV+ : 17 mois

• Chaînes gratuites (TF1, France 2, M6, etc.) : 22 mois



Chronologie des médias en 2025 : qui, quoi, quand ?

Si cette réforme est une bonne nouvelle pour les abonnés de Disney+, elle continue de diviser l’industrie. Certains y voient une menace pour l’exploitation en salle, d’autres une nécessité face à l’évolution des usages. Une chose est sûre : le débat sur la chronologie des médias promet d'être houleux ces prochains mois et de nouvelles évolutions pourraient arriver.

Longtemps immuable, la chronologie des médias a commencé à évoluer sous l’influence des services de streaming.(et ainsi justifier les prix des abonnements qui tirent de plus en plus vers le haut). En 2022, une première réforme avait déjà raccourci certains délais.Après une âpre négociation,. Ses abonnés bénéficieront plus rapidement d'un accès aux films issus des studios Marvel, Pixar ou Lucasfilm. En contrepartie, la plateforme aux grandes oreilles a accepté deau financement de la création locale.Cette réorganisation a des conséquences majeures.Désormais, la chaine ne possède que trois petits mois d'avance sur son rival américain, puisqu'elle n'est soumise à qu'une attente de six mois avant diffusion. Cet écart fragilise donc son exclusivité d'un tiers, ce qui pourrait pousser le groupe français à revoir sa position et à exiger une nouvelle révision des règles.Plus largement,, notamment Netflix, qui pourrait tenter de négocier un calendrier plus favorable. Canal+ pourrait également réagir pour préserver son rôle clé dans le financement du cinéma français.