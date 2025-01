Disney+ à 2 euros par mois, énorme promo, mais est-ce vraiment une bonne affaire ?

Visuel : B3no1t88 sur Dealabs

Une promo qui fait parler : Disney+ à moins de 2 € par mois

Des publicités qui plombent l’expérience

Junior

Une offre intéressante… mais pas sans bémols

La grille actuelle

Alors, on se laisse tenter ou pas ?

Du 3 au 21 janvier 2025, Disney + propose son abonnement Standard avec publicité à 1,99 € par mois, au lieu des 5,99 € habituels.Mais attention, cette formule, qui pourrait séduire les anciens abonnés via Canal+ , n’est pas exempte de défauts.Même si le catalogue de Disney+ est indéniablement de qualité, la formule avec publicité est franchement pénible.Pour les adultes, c’est déjà agaçant, mais si vous comptez utiliser cet abonnement avec vos enfants, le problème est encore plus grave. Il y a bien un garde fou, puisque les profilsqui n’ont accès qu’à une partie limitée du catalogue sont eux exempts de publicités, mais, pour des enfants plus grands qui veulent regarder des séries un peu plus adultes, ils seront eux assommés de publicités.Si l’abonnement Standard classique à 10 € par mois est hors budget pour vous, cette promotion peut effectivement être une solution pour profiter d’un accès abordable au catalogue Disney+.Si vous voulez mon avis, un service qui comporte autant de publicité devrait être gratuit. Payer pour autant de publicités n’est pas acceptable, et aucun doute que pour Disney+ , vu la quantité de coupures, même à 2 euros par mois, ils rentrent parfaitement dans leurs frais.Si vous êtes prêt à tolérer les publicités ou que vous comptez n’utiliser que des profils Junior, cette promo peut-être une bonne occasion de découvrir Disney+ à moindre coût.Si vous voulez quand même profiter de la promotion,sur le site de Disney+ pour vous abonner.