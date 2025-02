Silo propulse Apple TV+ dans le top des meilleures séries en streaming

Les raisons du succès

Une visite immersive

un regard sans précédent sur les décors de Silo

Jusqu’à présent, seules quelques séries comme Ted Lasso, The Morning Show ou Hijack avaient réussi à percer dans le classement Nielsen.Basée sur la saga éponyme de Hugh Howey, la série plonge les spectateurs dans un univers dystopique où l’humanité vit confinée dans un immense silo souterrain. Entre mystère, tension et narration immersive, la version petit écran a su captiver son public grâce à un casting solide porté par Rebecca Ferguson, un univers visuellement impressionnant qui reste assez fidèle aux romans (du côté ambiance surtout), et une intrigue captivante qui mêle science-fiction et thriller politique. Autant d'ingrédient clés qui ont été boostés par des critiques positives., la plateforme continue de miser sur des productions de qualité plutôt que sur la quantité. Silo (comme Severance) prouve que cette approche peut tout à fait fonctionner, en attirant progressivement un public fidèle. Cependant, Apple a déjà contesté les méthodologies de Nielsen, affirmant que ces données ne reflètent pas la distribution mondiale de ses contenus.Pour ceux qui aimeraient regarder les silos 17 et 18 sous tous les angles et approfondir leurs connaissances sur le sujet, cette vidéo d'Apple devrait les satisfaire pleinement et leur permettre d’explorer les décors, qui ont donné vie à ce monde post-apocalyptique.., invitant les spectateurs à une visite lente, presque méditative, des coulisses de la série.. Selon la description officielle, cette expérience immersive offreet permet aux fans de prolonger leur expérience dans ce monde mystérieux.Bien qu’aucune date de sortie n’ait encore été annoncée pour la troisième saison,Ces deux nouvelles saisons devraient conclure l’adaptation des trois romans à succès de Hugh Howey, sur lesquels Silo est basé.