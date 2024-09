Partager son compte Disney+ est désormais possible, voilà comment

Une option disponible en Europe

Comment fonctionne le partage payant ?

Membre Supplémentaire

Quelles sont les alternatives ?

Et pour regarder Disney+ en déplacement ?

Je suis en déplacement

Ce téléviseur ne semble pas faire partie du foyer de ce compte

Mettre à jour le foyer

Une option inspirée de Netflix

Ce dispositif de partage de compte a été initialement lancé dans certains pays cet été et s’ouvre désormais à la plupart des pays du monde, dont la France.. L’objectif est clair : limiter l’accès non autorisé tout en offrant une solution légale aux abonnés désireux de partager leur compte avec des proches.C’est très simple : l’abonnement Disney+ est conçu pour être utilisé au sein d’un même foyer, défini comme un ensemble de dispositifs connectés à la résidence principale de l’abonné. Pour les personnes vivant en dehors de ce foyer, il sera nécessaire de s’abonner individuellement ou d’être ajouté en tant quepour un coût additionnel.. Une seule place de Membre Supplémentaire est disponible par compte.Il est également possible de. Cette option permet de conserver l’historique de visionnage et les paramètres de profil. Cependant, attention : certains profils, comme les comptes principaux ou les comptes enfants, ne peuvent pas être transférés. Cette mesure vise à faciliter le passage vers un abonnement individuel, en maintenant une continuité d’utilisation pour les utilisateurs.Il est toujours possible pour les abonnés de regarder Disney+ en dehors de leur domicile. En cas de déplacement, l’optionpermet de continuer à profiter du service. Si l’écran affiche le message, il suffit de sélectionner l’optionpour redéfinir l’emplacement principal en utilisant un code de vérification envoyé par e-mail.Cette initiative de Disney+ s’inscrit dans la lignée de celle initiée par Netflix , qui a vu une augmentation significative du nombre d’abonnés grâce à une politique stricte de partage de mots de passe.. Avec cette stratégie, Disney+ espère encourager les utilisateurs à souscrire à leur propre abonnement, tout en offrant des options légales et abordables pour le partage de compte.