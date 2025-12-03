SmartTube, le client YouTube alternatif pour Android TV, a été infecté par un malware

On en dit quoi ?



On voit bien que même les projets open source ne sont pas à l'abri. SmartTube est une application appréciée pour contourner les publicités de YouTube, mais son installation en dehors du Play Store implique forcément des risques. Ici, ce n'est pas l'application elle-même qui était malveillante, mais l'ordinateur du développeur qui a été piraté, un scénario classique de supply chain attack. Difficile de ne pas remarquer que Google et Amazon ont eu la main lourde en désinstallant l'app à distance, mais pour une fois, c'était justifié.