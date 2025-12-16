Noël avant l'heure ? La saison 2 de Fallout est disponible en avance

Un lancement avancé dès ce mercredi en France

activer leurs appareils de visionnage personnels

Une diffusion hebdomadaire pour la saison 2

Épisode 1 : 17 décembre 2025

Épisode 2 : 24 décembre 2025

Épisode 3 : 31 décembre 2025

Épisode 4 : 7 janvier 2026

Épisode 5 : 14 janvier 2026

Épisode 6 : 21 janvier 2026

Épisode 7 : 28 janvier 2026

Épisode 8 : 4 février 2026

En revanche, il va falloir se lever tôt ou se coucher tard au choix ! En effet, Amazon Prime Video a confirmé que le premier épisode de la saison 2 de Fallout sera disponible. Cette diffusion spéciale est d'ailleurs présentée comme une avant-première, permettant aux spectateurs de replonger immédiatement dans les Terres Désolées.Dans un message au ton volontairement décalé,, renforçant encore un peu plus l’univers post-apocalyptique de la série.Contrairement à la première saison, dont les huit épisodes avaient été mis en ligne simultanément en avril 2024,— histoire de faire patienter les fans. Un épisode sera donc proposé chaque semaine, ce qui nous donne unet poursuivra les arcs narratifs de Lucy, la Goule et Maximus, tout en explorant de nouvelles régions des Terres Désolées. De quoi élargir encore l’univers déjà riche de la franchise. Evidemment, il faudra patienter encore un peu pour savoir si cette saison 2 saura confirmer l’essai et répondre aux attentes très élevées des fans. Verdict cette nuit !