Noël avant l'heure ? La saison 2 de Fallout est disponible en avance
Par Laurence - Publié le
Bonne nouvelle pour les fans de Fallout : la série à succès d’Amazon Prime Video fait son grand retour cette semaine avec le lancement de sa saison 2, et ce plus tôt que prévu. La plateforme a officialisé une diffusion anticipée du premier épisode, offrant ainsi un joli cadeau de fin d’année aux abonnés.
En revanche, il va falloir se lever tôt ou se coucher tard au choix ! En effet, Amazon Prime Video a confirmé que le premier épisode de la saison 2 de Fallout sera disponible dès ce mercredi 17 décembre à 3 h du matin (heure de Paris). Cette diffusion spéciale est d'ailleurs présentée comme une avant-première, permettant aux spectateurs de replonger immédiatement dans les Terres Désolées.
Dans un message au ton volontairement décalé, la plateforme invite les habitants de l’Abri à
Contrairement à la première saison, dont les huit épisodes avaient été mis en ligne simultanément en avril 2024, la saison 2 adopte un rythme de diffusion hebdomadaire — histoire de faire patienter les fans. Un épisode sera donc proposé chaque semaine, ce qui nous donne un dénouement programmé pour le 4 février 2026 :
Cette nouvelle saison comptera également 8 épisodes et poursuivra les arcs narratifs de Lucy, la Goule et Maximus, tout en explorant de nouvelles régions des Terres Désolées. De quoi élargir encore l’univers déjà riche de la franchise. Evidemment, il faudra patienter encore un peu pour savoir si cette saison 2 saura confirmer l’essai et répondre aux attentes très élevées des fans. Verdict cette nuit !
La saison 2 de Fallout, c'est par ici !
Un lancement avancé dès ce mercredi en France
activer leurs appareils de visionnage personnelsaux horaires indiqués, renforçant encore un peu plus l’univers post-apocalyptique de la série.
Une diffusion hebdomadaire pour la saison 2
Épisode 1 : 17 décembre 2025
Épisode 2 : 24 décembre 2025
Épisode 3 : 31 décembre 2025
Épisode 4 : 7 janvier 2026
Épisode 5 : 14 janvier 2026
Épisode 6 : 21 janvier 2026
Épisode 7 : 28 janvier 2026
Épisode 8 : 4 février 2026
