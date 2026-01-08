OSCAL PV800 Pro : profitez d'un vidéoprojecteur Google TV 4K à moins de 220 € !

Google TV intégré : tout le streaming sans boîtier externe

Une image pensée pour le cinéma à domicile

Installation automatique et usage simplifié

Une offre à ne pas manquer



Proposé à 218,99 € après code promo 95GOK4LC, le PV800 Pro se positionne comme une solution tout-en-un particulièrement compétitive, combinant Google TV officiel, automatisation poussée et large compatibilité, sans nécessiter d’accessoires supplémentaires.





Contrairement à de nombreux vidéoprojecteurs d’entrée de gamme limités à quelques applications,et donne accès au Play Store, à plus de 10 000 applications, ainsi qu’aux principales plateformes de streaming comme Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ ou HBO., avec la possibilité de créer plusieurs profils utilisateurs. L’Assistant Google est également de la partie, permettant de contrôler le projecteur et les contenus à la voix, directement depuis la télécommande.Sur le plan technique,1920 x 1080). Il prend en charge, améliorant la lisibilité des scènes sombres et le contraste global, avec un ratio annoncé de 4000:1.Sa luminosité est mise en avant avec une valeur marketing élevée, mais surtout uneplus représentative pour un usage réel. De quoi envisager une projection confortable en intérieur, sur des diagonales allant de 20 à 200 pouces, avec une distance maximale de projection de 6 mètres.Pensé pour un usage quotidien,, avec une mise au point automatique, une correction automatique du trapèze, une adaptation intelligente à l’écran, évitement des obstacles et un zoom numérique de 50 à 100 %.(sur une table, un trépied ou même suspendu au plafond) pour obtenir rapidement une image nette et bien alignée, sans réglages manuels complexes. Un atout appréciable pour une utilisation nomade, en chambre, au salon ou même en extérieur.Côté connectique, lePV800 Pro bénéficie d'une connexion Wi-Fi pour le streaming et Bluetooth pour connecter une enceinte ou un casque, d'un port HDMI pour brancher une console, un ordinateur ou une box., un smartphone Android, une console ou un PC, que ce soit pour du streaming, du jeu occasionnel ou des présentations., avec une source lumineuse annoncée pour 150 000 heures et un support technique à vie, complété par une garantie de 3 ans. Le tout dans un format compact (28 × 24 × 10,9 cm) pour un poids d’environ 2 kg, facile à déplacer.