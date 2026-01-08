OSCAL PV800 Pro : profitez d'un vidéoprojecteur Google TV 4K à moins de 220 € !
Article sponsorisé - Publié le - Bon Plan
Le vidéoprojecteur PV800 Pro d'OSCAL entend rendre le home cinéma accessible, sans sacrifier les fonctions devenues essentielles en 2025. Cet appareil compact mise sur Google TV officiel, une forte luminosité annoncée et une installation largement automatisée, le tout à un tarif très agressif grâce à une offre promotionnelle en cours.
Google TV intégré : tout le streaming sans boîtier externe
Contrairement à de nombreux vidéoprojecteurs d’entrée de gamme limités à quelques applications, l’OSCAL PV800 Pro intègre Google TV et donne accès au Play Store, à plus de 10 000 applications, ainsi qu’aux principales plateformes de streaming comme Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ ou HBO.
L’interface Google TV va permettre de centraliser les contenus et propose des recommandations personnalisées, avec la possibilité de créer plusieurs profils utilisateurs. L’Assistant Google est également de la partie, permettant de contrôler le projecteur et les contenus à la voix, directement depuis la télécommande.
Une image pensée pour le cinéma à domicile
Sur le plan technique, le PV800 Pro annonce une compatibilité 4K avec une résolution native Full HD (1920 x 1080). Il prend en charge le HDR10, améliorant la lisibilité des scènes sombres et le contraste global, avec un ratio annoncé de 4000:1.
Sa luminosité est mise en avant avec une valeur marketing élevée, mais surtout une mesure de 1400 lumens ANSI, plus représentative pour un usage réel. De quoi envisager une projection confortable en intérieur, sur des diagonales allant de 20 à 200 pouces, avec une distance maximale de projection de 6 mètres.
Installation automatique et usage simplifié
Pensé pour un usage quotidien, le PV800 Pro multiplie les réglages faciles, avec une mise au point automatique, une correction automatique du trapèze, une adaptation intelligente à l’écran, évitement des obstacles et un zoom numérique de 50 à 100 %.
Côté installation, il suffit de poser le vidéoprojecteur (sur une table, un trépied ou même suspendu au plafond) pour obtenir rapidement une image nette et bien alignée, sans réglages manuels complexes. Un atout appréciable pour une utilisation nomade, en chambre, au salon ou même en extérieur.
Côté connectique, lePV800 Pro bénéficie d'une connexion Wi-Fi pour le streaming et Bluetooth pour connecter une enceinte ou un casque, d'un port HDMI pour brancher une console, un ordinateur ou une box. Il est ainsi compatible avec un iPhone, un smartphone Android, une console ou un PC, que ce soit pour du streaming, du jeu occasionnel ou des présentations.
Oscal met également en avant la durabilité du produit, avec une source lumineuse annoncée pour 150 000 heures et un support technique à vie, complété par une garantie de 3 ans. Le tout dans un format compact (28 × 24 × 10,9 cm) pour un poids d’environ 2 kg, facile à déplacer.
Une offre à ne pas manquer
Proposé à 218,99 € après code promo 95GOK4LC, le PV800 Pro se positionne comme une solution tout-en-un particulièrement compétitive, combinant Google TV officiel, automatisation poussée et large compatibilité, sans nécessiter d’accessoires supplémentaires.