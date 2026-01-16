Apple TV s’offre Andre Agassi dans un documentaire hors norme

Image Apple TV

Un champion au palmarès immense

détesté

Chute brutale, comeback historique

Qu'en penser ?



Cette annonce s’inscrit dans une stratégie claire d’Apple TV+, qui veut renforcer son offre de contenus premium, notamment autour du sport et des grandes figures médiatiques. La plateforme rappelle au passage son bilan : 682 récompenses et 3 148 nominations depuis son lancement, avec des succès comme Ted Lasso, CODA… et plus récemment The Studio.

Le programme reviendra sur, depuis ses débuts précoces jusqu’à sa retraite en 2006. Andre Agassi, devenu professionnel à seulement 16 ans, s’est rapidement, enchaînant les performances de haut niveau dès le début des années 90. Le documentaire retracera notamment ses premières finales en Grand Chelem, sa consécration à Wimbledon en 1992, puis sa victoire à l’US Open en 1994.Le cœur du récit devrait cependant se situer ailleurs : dans la tension entre le succès public et le malaise intime. En 2009, son autobiographieavait bouleversé son image en dévoilant un aveu rare chez un sportif d’élite :—comme quoi... Cette confession avait d'ailleurs durablement nourri le mythe, en donnant une lecture plus humaine et plus complexe d’une carrière faite d’exigence, de pression et de contradictions.Apple TV devrait aussi revenir sur, marquée par une blessure à la cheville, une chute au classement (jusqu’à la 141e place) et un épisode de dopage qu’Agassi a reconnu plus tard. Avant un retour spectaculaire, symbolisé par sa victoire à Roland-Garros en 1999 après un match renversant, lui permettant de compléter le Grand Chelem en carrière. Un parcours qui raconte autant la résilience que la part d’ombre du champion.. Ce choix laisse entrevoir un documentaire davantage centré sur la psychologie, les zones grises et l’envers du décor que sur une simple compilation de trophées. Le projet est produit par Library Films, avec Stacy Smith et l’ancien joueur Justin Gimelstob en producteurs exécutifs.