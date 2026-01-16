Apple TV s’offre Andre Agassi dans un documentaire hors norme
Par Laurence - Publié le
Parce qu'il n'y a pas que la F1 dans la vie, Apple TV continue d’étoffer son catalogue de documentaires sportifs avec un projet consacré à Andre Agassi, l’un des joueurs les plus populaires et paradoxaux de l’histoire du tennis.
Le cœur du récit devrait cependant se situer ailleurs : dans la tension entre le succès public et le malaise intime. En 2009, son autobiographie Open avait bouleversé son image en dévoilant un aveu rare chez un sportif d'élite : le tennisman expliquait qu'il avait
La plateforme vient d’annoncer le développement d’une docusérie multi-parties retraçant la vie et la carrière du champion américain, dont la trajectoire reste marquée par une contradiction fascinante : un palmarès de légende… et une relation souvent douloureuse avec le sport qu’il dominait.
Un champion au palmarès immense
Le programme reviendra sur les grandes étapes de sa carrière, depuis ses débuts précoces jusqu’à sa retraite en 2006. Andre Agassi, devenu professionnel à seulement 16 ans, s’est rapidement imposé comme l’une des figures majeures de sa génération, enchaînant les performances de haut niveau dès le début des années 90. Le documentaire retracera notamment ses premières finales en Grand Chelem, sa consécration à Wimbledon en 1992, puis sa victoire à l’US Open en 1994.
Le cœur du récit devrait cependant se situer ailleurs : dans la tension entre le succès public et le malaise intime. En 2009, son autobiographie Open avait bouleversé son image en dévoilant un aveu rare chez un sportif d’élite : le tennisman expliquait qu’il avait
détestéle tennis —comme quoi... Cette confession avait d'ailleurs durablement nourri le mythe, en donnant une lecture plus humaine et plus complexe d’une carrière faite d’exigence, de pression et de contradictions.
Chute brutale, comeback historique
Apple TV devrait aussi revenir sur la période la plus chaotique du joueur, marquée par une blessure à la cheville, une chute au classement (jusqu’à la 141e place) et un épisode de dopage qu’Agassi a reconnu plus tard. Avant un retour spectaculaire, symbolisé par sa victoire à Roland-Garros en 1999 après un match renversant, lui permettant de compléter le Grand Chelem en carrière. Un parcours qui raconte autant la résilience que la part d’ombre du champion.
La docu-série sera réalisée par Chris Smith, cinéaste primé aux Emmy Awards, également producteur exécutif sur Tiger King. Ce choix laisse entrevoir un documentaire davantage centré sur la psychologie, les zones grises et l’envers du décor que sur une simple compilation de trophées. Le projet est produit par Library Films, avec Stacy Smith et l’ancien joueur Justin Gimelstob en producteurs exécutifs.
Qu'en penser ?
Cette annonce s’inscrit dans une stratégie claire d’Apple TV+, qui veut renforcer son offre de contenus premium, notamment autour du sport et des grandes figures médiatiques. La plateforme rappelle au passage son bilan : 682 récompenses et 3 148 nominations depuis son lancement, avec des succès comme Ted Lasso, CODA… et plus récemment The Studio.