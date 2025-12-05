Téhéran est de retour sur Apple TV (avec le Dr House en invité)
Par Laurence - Publié le
L’une des séries les plus anciennes et les plus acclamées d’Apple TV s’apprête enfin à faire son retour. Après plus d’un an de retard et un calendrier bouleversé par la situation géopolitique au Moyen-Orient, la saison 3 de Téhéran débarquera le 9 janvier 2026 sur la plateforme. Apple confirme également qu’une quatrième saison est déjà en production, une rareté pour un thriller international qui a connu une diffusion chaotique ces dernières années.
Bien que Téhéran soit l’un des thrillers phares du service, beaucoup d’abonnés ont fini par perdre sa trace. Et pour cause : si la saison 3 a été entièrement tournée en 2023, sa diffusion mondiale a été suspendue en raison du conflit entre Israël et le Hamas. La série a pourtant été diffusée en intégralité en décembre 2024 sur la chaîne israélienne Kan 11, mais Apple était restée silencieuse sur le calendrier international.
Cette longue attente rappelle un autre précédent embarrassant pour la plateforme : en septembre dernier, Apple TV avait retiré au dernier moment
Apple annonce que la saison 3 de Téhéran débutera le vendredi 9 janvier, avec un seul épisode au lancement. La diffusion se poursuivra chaque semaine jusqu’au 27 février. Cette nouvelle saison accueille également — on le savait — une personnalité de poids : le docteur House ! Euh pardon, Hugh Laurie, qui est aussi connu pour d'autres rôle comme dans The Night Manager ou encore Avenue 5. Il rejoint Niv Sultan, qui incarne toujours l’agente du Mossad infiltrée dans la capitale iranienne.
Apple publie aussi un trailer dévoilant plusieurs éléments clés de la saison, mais attention : celui-ci contient des spoilers, notamment pour les spectateurs qui n’ont pas vu la diffusion israélienne. Donc si vous voulez conserver tout le suspens d'ici là, on vous conseille de ne pas cliquer...
Pour ceux qui découvriraient la série, Téhéran raconte l’histoire d’une agent du Mossad en mission d’infiltration au cœur de l’Iran, confrontée à des enjeux politiques et personnels qui mettent en danger sa vie comme celle de son entourage. Un thriller d’espionnage tendu, qui s’inscrit dans la lignée des grandes productions internationales d’Apple TV (Slow Horses, Liaison, Echo 3).
Dans son communiqué, Apple confirme une autre surprise : la saison 4 est déjà en tournage. Sauf nouveau report, les fans devraient donc retrouver la série en 2026… et potentiellement en 2027 pour une cinquième saison si Apple maintient le rythme.
Après une année 2024 marquée par plusieurs hésitations stratégiques, cette annonce traduit la volonté d’Apple TV de stabiliser son offre de séries internationales, alors que le service mise sur une croissance plus éditoriale que massive.
The Savant, la série très attendue avec Jessica Chastain, repoussée sine die sans explication.
