Téhéran est de retour sur Apple TV (avec le Dr House en invité)

ET la suite ?



Pour ceux qui découvriraient la série, Téhéran raconte l’histoire d’une agent du Mossad en mission d’infiltration au cœur de l’Iran, confrontée à des enjeux politiques et personnels qui mettent en danger sa vie comme celle de son entourage. Un thriller d’espionnage tendu, qui s’inscrit dans la lignée des grandes productions internationales d’Apple TV (Slow Horses, Liaison, Echo 3).



Dans son communiqué, Apple confirme une autre surprise : la saison 4 est déjà en tournage. Sauf nouveau report, les fans devraient donc retrouver la série en 2026… et potentiellement en 2027 pour une cinquième saison si Apple maintient le rythme.



Après une année 2024 marquée par plusieurs hésitations stratégiques, cette annonce traduit la volonté d’Apple TV de stabiliser son offre de séries internationales, alors que le service mise sur une croissance plus éditoriale que massive.