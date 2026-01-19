Pourquoi Netflix veut des scènes d’action dès les premières minutes ?
Par Laurence - Publié le
La promotion de The Rip, le prochain film d’action produit par Netflix, ne s'est pas vraiment déroulée comme prévu. En effet, invité du podcast de Joe Rogan, Matt Damon a lâché une remarque incendiaire. D'après lui, la plateforme rouge et noire influencerait la mise en scène et l’écriture des films pour s’adapter à un public un peu moins attentif, car bien souvent occupé à regarder son smartphone pendant le visionnage d'un contenu.
Matt Damon explique que la recette classique d’un film d’action repose normalement sur trois grandes scènes marquantes, réparties sur les trois actes, avec une montée en puissance pour un final spectaculaire (explosif, voire destructeur)— souvent la séquence la plus coûteuse du film.
Mais selon lui, il n'est plus question de montée en puissance, car Netflix pousse désormais à accrocher le spectateur
Autre conséquence évoquée : un usage plus insistant de dialogues explicatifs. Toujours selon l'acteur, Netflix pousserait à rappeler l’intrigue plusieurs fois au cours du film, afin que les spectateurs distraits puissent rattraper le train en marche après quelques secondes d'inattention.
Ce détail peut sembler anodin, mais touche au cœur du cinéma, notamment au niveau de la confiance accordée au public, et la manière dont une histoire se raconte sans surligner chaque intention. Autrement dit, trop de subtilité ne serait plus de bon aloi ! Et le Guardian d'y rajouter une louche, en évoquant une nouvelle forme de cinéma optimisé pour le multitâche...
Évidemment, Netflix n’est pas la seule plateforme à travailler avec des métriques et des analyses d’audience, il est toutefois un peu paradoxal de voir Matt Damon critiquer la mécanique d’un film dont il est le héros (et dont il est sensé faire la promotion...).
Derrière l'anecdote, l'acteur pointe une réalité plus large : les plateformes ne sont plus seulement des diffuseurs, elles deviennent des clients comme les autres, capables d’influencer les scripts, les montages, et même la structure des actes — comme n'importe quel client.
Des spectateurs peu attentifs ?
dans les cinq premières minutes. Car il faut en effet à tout prix éviter le drame : la baisse d'attention du spectateur ! Il ne s'agit pas d'être mis en concurrence avec un autre film, mais bien avec un smartphone et plus précisément TikTok, Instagram, ou encore YouTube.
Qu'en penser ?
