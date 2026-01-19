Pourquoi Netflix veut des scènes d’action dès les premières minutes ?

Des spectateurs peu attentifs ?

Derrière l'anecdote, l'acteur pointe une réalité plus large : les plateformes ne sont plus seulement des diffuseurs, elles deviennent des clients comme les autres, capables d’influencer les scripts, les montages, et même la structure des actes — comme n'importe quel client.

Matt Damon explique que larepose normalement sur trois grandes scènes marquantes, réparties sur les trois actes, avec une montée en puissance pour un final spectaculaire (explosif, voire destructeur)— souvent la séquence la plus coûteuse du film.Mais selon lui,Car il faut en effet à tout prix éviter le drame : la baisse d'attention du spectateur ! Il ne s'agit pas d'être mis en concurrence avec un autre film, mais bien avec un smartphone et plus précisément TikTok, Instagram, ou encore YouTube.Toujours selon l'acteur, Netflix pousserait à rappeler l’intrigue plusieurs fois au cours du film, afin queCe détail peut sembler anodin, mais touche au cœur du cinéma, notamment au niveau de la confiance accordée au public, et la manière dont une histoire se raconte sans surligner chaque intention. Autrement dit, trop de subtilité ne serait plus de bon aloi ! Et le Guardian d'y rajouter une louche, en évoquant une nouvelle forme de cinéma optimisé pour le multitâche...Évidemment, Netflix n’est pas la seule plateforme à travailler avec des métriques et des analyses d’audience, il est toutefoisMatt Damon critiquer la mécanique d’un film dont il est le héros (et dont il est sensé faire la promotion...).