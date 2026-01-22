Netflix cède à la tentation TikTok avec un flux vertical !
Par Laurence - Publié le
Après avoir adapté ses scénarios au manque d'attention de ses spectateurs, Netflix ne veut plus seulement qu'ils regardent des séries ! Lors de sa dernière conférence de résultats, le géant du streaming a confirmé une refonte majeure de son application mobile pour 2026. Au programme : une intégration massive de vidéos verticales façon TikTok pour attirer les utilisateurs, même quand ils n'ont que quelques minutes devant eux.
Pour Greg Peters, co-CEO de l’entreprise, cette refonte est un chantier stratégique destiné à porter
Le Swipe est désormais au cœur de l'expérience. Netflix expérimente déjà les vidéos verticales depuis mai 2025, mais de manière limitée (trailers et extraits). En 2026, ce format passera au premier plan. L'objectif est de transformer la découverte de contenus en un flux continu et addictif.
Greg Peters est allé plus loin en évoquant l'arrivée de nouveaux types de contenus, notamment des podcasts vidéo. En clair : Netflix veut devenir une plateforme de snack content où l'on consomme des clips en boucle entre deux épisodes de 50 minutes. Quitte à scroller, autant le faire dans la même application : la logique se tient bien.
Ce pivot répond à une réalité business implacable : sur mobile, Netflix ne concurrence pas seulement Disney+ ou Max, mais surtout TikTok, Instagram et YouTube Shorts. Ces plateformes captent une ressource rare : votre temps disponible.
En injectant un fil vertical, Netflix cherche à devenir un espace toujours vivant et adapté aux usages (et à leurs évolutions). La marque veut s'assurer que vous ouvriez l'application même si vous n'avez que trois minutes devant vous, transformant ainsi son service de streaming en une véritable machine à attention.
Le risque de ce vernis TikTok est assez évident : Netflix pourrait diluer son identité de créateur de contenus premium au profit d'un flux infini et parfois superficiel. Mais stratégiquement, le mouvement est imparable. Pour survivre sur smartphone, Netflix doit cesser d'être une destination qu'on planifie pour devenir un réflexe qu'on swipe. En 2026, votre écran de poche ne sera plus seulement une télévision miniature, mais un réseau social de la vidéo à la demande.
Une nouvelle application mobile pour 2026
Pour Greg Peters, co-CEO de l’entreprise, cette refonte est un chantier stratégique destiné à porter
l’expansion du business sur la décennie à venir. Netflix assume vouloir réorganiser toute l'expérience utilisateur autour des usages mobiles et des formats courts. L'idée n'est plus simplement de proposer un catalogue, mais de s'adapter aux nouveaux réflexes de consommation.
Le Swipe est désormais au cœur de l'expérience. Netflix expérimente déjà les vidéos verticales depuis mai 2025, mais de manière limitée (trailers et extraits). En 2026, ce format passera au premier plan. L'objectif est de transformer la découverte de contenus en un flux continu et addictif.
La bataille pour votre temps d'écran
Greg Peters est allé plus loin en évoquant l'arrivée de nouveaux types de contenus, notamment des podcasts vidéo. En clair : Netflix veut devenir une plateforme de snack content où l'on consomme des clips en boucle entre deux épisodes de 50 minutes. Quitte à scroller, autant le faire dans la même application : la logique se tient bien.
Ce pivot répond à une réalité business implacable : sur mobile, Netflix ne concurrence pas seulement Disney+ ou Max, mais surtout TikTok, Instagram et YouTube Shorts. Ces plateformes captent une ressource rare : votre temps disponible.
En injectant un fil vertical, Netflix cherche à devenir un espace toujours vivant et adapté aux usages (et à leurs évolutions). La marque veut s'assurer que vous ouvriez l'application même si vous n'avez que trois minutes devant vous, transformant ainsi son service de streaming en une véritable machine à attention.
Qu'en penser ?
Le risque de ce vernis TikTok est assez évident : Netflix pourrait diluer son identité de créateur de contenus premium au profit d'un flux infini et parfois superficiel. Mais stratégiquement, le mouvement est imparable. Pour survivre sur smartphone, Netflix doit cesser d'être une destination qu'on planifie pour devenir un réflexe qu'on swipe. En 2026, votre écran de poche ne sera plus seulement une télévision miniature, mais un réseau social de la vidéo à la demande.