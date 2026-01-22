Netflix cède à la tentation TikTok avec un flux vertical !

Une nouvelle application mobile pour 2026

l’expansion du business sur la décennie à venir

La bataille pour votre temps d'écran

Qu'en penser ?



Le risque de ce vernis TikTok est assez évident : Netflix pourrait diluer son identité de créateur de contenus premium au profit d'un flux infini et parfois superficiel. Mais stratégiquement, le mouvement est imparable. Pour survivre sur smartphone, Netflix doit cesser d'être une destination qu'on planifie pour devenir un réflexe qu'on swipe. En 2026, votre écran de poche ne sera plus seulement une télévision miniature, mais un réseau social de la vidéo à la demande.

Pour Greg Peters, co-CEO de l’entreprise, cette refonte est un chantier stratégique destiné à porter. Netflix assume vouloir. L'idée n'est plus simplement de proposer un catalogue, mais de s'adapter aux nouveaux réflexes de consommation.Le Swipe est désormais au cœur de l'expérience. Netflix expérimente déjà les vidéos verticales depuis mai 2025, mais de manière limitée (trailers et extraits). En 2026, ce format passera au premier plan. L'objectif est de transformer la découverte de contenus en un flux continu et addictif.. En clair : Netflix veut devenir une plateforme deoù l'on consomme des clips en boucle entre deux épisodes de 50 minutes. Quitte à scroller, autant le faire dans la même application : la logique se tient bien.Ce pivot répond à une réalité business implacable : sur mobile,. Ces plateformes captent une ressource rare : votre temps disponible.En injectant un fil vertical,(et à leurs évolutions). La marque veut s'assurer que vous ouvriez l'application même si vous n'avez que trois minutes devant vous, transformant ainsi son service de streaming en une véritable machine à attention.