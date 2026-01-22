Oscars 2026 : Apple décroche une nomination pour le Meilleur film avec F1 : Le film !

Quelles nominations ?

Le box-office de F1 a visiblement pesé auprès de l’Academy

Rendez-vous le 15 mars pour la cérémonie



La cérémonie des Oscars 2026 se tiendra le dimanche 15 mars, et c’est à ce moment-là qu’Apple saura si cette belle moisson se transforme en véritable victoire… ou si elle restera au stade du symbole. La concurrence s’annonce toutefois solide : One Battle After Another, drame produit par Warner Bros et porté par Leonardo DiCaprio, fait figure de favori pour le Meilleur film et pourrait rafler la mise.



Mais pour Apple, l’enjeu dépasse largement une simple statuette. Un détail continue de la distinguer de tous ses concurrents du streaming : Apple TV est à ce jour le seul service de streaming à avoir remporté l’Oscar du Meilleur film, grâce à CODA en 2022 — un exploit décroché très tôt, à peine trois ans après le lancement de la plateforme. Une référence qui continue de servir de boussole à sa stratégie cinéma, entre prestige et ambitions grand public.



Avec F1: Le Film, Apple se place en bonne position dans l’industrie du cinéma, là où se joue la crédibilité à long terme. Même si les victoires ne sont pas garanties, la simple présence dans la catégorie reine suffit déjà à envoyer un message : Apple TV n’a pas abandonné les Oscars, et compte bien rester un acteur qui pèse à Hollywood.

En plus d'être nominé au titre du, le blockbuster d’Apple est également nommé dans plusieurs catégories techniques :. Ce qui estpour un film de course automobile, où l’immersion sonore, le rythme du montage et le spectacle visuel jouent un rôle clé.D’une part parce que la firme n’avait pas réellement présenté de film calibré pour les récompenses cette année. D’autre part parce que 2025 avait été une année sans aucune nomination, ce qui avait alimenté les doutes autour de la stratégie cinéma d’Apple TV+. Cette fois, Apple revient donc dans laavec la catégorie reine..Une nomination au Meilleur film restait possible, mais plutôt comme un pari.Sa performance en salles et sa dimension événement semblent avoir convaincu suffisamment de votants pour franchir le cap.