Pour Apple TV, l’humain, c’est carrément mieux que l’IA !

Au fond, cette vidéo s’inscrit dans une tendance plus large de communication qui remet l’humain et le geste au centre du récit. Une approche qui n’est pas sans rappeler la dernière campagne d'Intermarché, où la marque choisissait déjà de raconter ce que l’on ne regarde plus vraiment : les personnes, les métiers, les parcours imparfaits.



Apple explore d’ailleurs ce terrain depuis longtemps, notamment à travers ses vidéos mettant en avant des techniques traditionnelles, comme l’animation artisanale de son logo ou le travail manuel derrière certains de ses designs. À l’heure où l’IA occupe une place grandissante dans la création, ces prises de parole rappellent une chose essentielle : la technologie peut évoluer, mais ce sont toujours des humains qui lui donnent du sens.

Dans cette vidéo,. On y découvre des moments de tournage, de répétitions ou de préparation technique, mettant en avant acteurs, réalisateurs, techniciens, décorateurs ou encore équipes de production.Parmi les œuvres visibles, on retrouve. Autant de productions qui ont contribué à installer Apple TV+ comme un acteur crédible du streaming premium ces dernières années. Et derrière chaque succès de la plateforme se cache un travail collectif profondément humain, fait de savoir-faire, de créativité et de collaboration.Si Apple ne mentionne jamais explicitement l’intelligence artificielle dans sa vidéo, le choix du thème n’a rien d’anodin. À l’heure où l’IA générative s’impose dans de nombreux secteurs, y compris la création audiovisuelle,Une prise de position cohérente avec la communication récente d’Apple, qui insiste régulièrement sur la place de l’humain, la protection des créateurs et la valeur du travail artistique.La publication de cette vidéo intervient alors qu’Le timing semble donc soigneusement calculé pour accompagner ces révélations et renforcer l’image de marque de la plateforme. Apple a par ailleurs récemment détaillé les nouveautés attendues sur Apple TV au mois de février, preuve que le service continue d’étoffer son catalogue à un rythme soutenu.