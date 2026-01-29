Apple TV officialise le retour de Ted Lasso et une audacieuse adaptation de Brandon Sanderson
Par Laurence - Publié le
Entre comédie culte et univers de fantasy, la plateforme de streaming d’Apple prépare une année 2026 particulièrement dense, avec deux annonces qui montrent une stratégie claire : miser à la fois sur les licences déjà adorées et sur de nouveaux mondes capables de durer dix ans.
Apple TV+ vient d'officialiser le retour de Ted Lasso à l’été 2026. La série, devenue l’un des plus gros succès critiques et populaires de la plateforme, entrera donc dans une nouvelle phase après une saison 3, qui ressemblait pourtant à une conclusion.
Jason Sudeikis reprend son rôle d’entraîneur maladroit et attachant, tout en conservant un rôle de producteur exécutif. Les visages emblématiques sont également de retour : Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt ou encore Jeremy Swift. Plusieurs nouveaux acteurs rejoignent aussi la distribution, signe que la série cherche à se renouveler sans perdre son ADN.
Dans cette nouvelle aventure, Ted Lasso revient à Richmond pour entraîner une équipe féminine de deuxième division. Un changement de perspective qui promet un ton toujours aussi optimiste, mais avec des enjeux différents, plus contemporains et potentiellement plus sociaux.
Depuis son lancement, Ted Lasso a accumulé les records : nominations aux Emmy Awards, victoires consécutives dans la catégorie comédie, et statut de série emblématique de la plateforme. Son retour constitue donc une valeur sûre pour Apple, à la fois en termes d’image et d’abonnements.
En parallèle de ce retour grand public, Apple TV+ joue une carte beaucoup plus ambitieuse : l’adaptation de l’univers Cosmere, imaginé par Brandon Sanderson. D'après The Hollywood Reporter, cet accord porte sur les droits cinéma et télévision de cet univers de fantasy interconnecté, considéré par beaucoup comme l’un des plus vastes de la littérature contemporaine.
Brandon Sanderson disposerait d’un contrôle créatif inédit. Il
• La Voie des Rois Volume 1 (Les Archives de Roshar, Tome 1)
Avec Ted Lasso, Apple TV sécurise un pilier déjà adoré par le public. Avec le Cosmere, la plateforme tente un pari de long terme, capable de générer séries, films et spin-offs pendant une décennie. Cette combinaison entre licence éprouvée et nouvelle franchise potentiellement gigantesque illustre l’évolution d’Apple TV : moins d’expérimentations isolées, davantage de mondes durables et identifiables. En clair, Apple ne veut plus seulement produire de bonnes séries… mais construire des univers culturels capables de rivaliser avec les géants du streaming.
Ted Lasso saison 4 : Ted revient… mais pas comme prévu
Apple mise aussi sur la fantasy : accord majeur avec Brandon Sanderson
écrira, produira et conseilleradirectement les adaptations, un élément rassurant pour les fans souvent méfiants après plusieurs adaptations controversées dans le genre fantasy. THR évoque en effet une collaboration proche semblable à celles J.K. Rowling ou George R.R. Martin pour leurs adaptations respectives à l'écran. La production passerait notamment par Blue Marble, studio dirigé par Theresa Kang-Lowe, déjà associée à Apple via un accord exclusif.
Qu'en penser ?
