Apple TV officialise le retour de Ted Lasso et une audacieuse adaptation de Brandon Sanderson

Qu'en penser ?



Avec Ted Lasso, Apple TV sécurise un pilier déjà adoré par le public. Avec le Cosmere, la plateforme tente un pari de long terme, capable de générer séries, films et spin-offs pendant une décennie. Cette combinaison entre licence éprouvée et nouvelle franchise potentiellement gigantesque illustre l’évolution d’Apple TV : moins d’expérimentations isolées, davantage de mondes durables et identifiables. En clair, Apple ne veut plus seulement produire de bonnes séries… mais construire des univers culturels capables de rivaliser avec les géants du streaming.