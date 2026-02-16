Cadillac, Red Bull Racing... Apple prend la pole position en F1 !

Shot on iPhone

Cadillac et Red Bull sous l’objectif de l’iPhone 17 Pro

Une offensive marketing à grande échelle

Qu'en penser ?



Les abonnés Apple TV (aux USA ?) bénéficieront en outre d’un accès inclus à F1 TV leur permettant de conserver les fonctionnalités avancées auxquelles les fans les plus assidus sont habitués : caméras embarquées, statistiques en direct ou choix des flux. Il est d’ores et déjà possible de lier son compte pour suivre les dernières séances d’essais prévues la semaine prochaine. En associant étroitement ses produits — iPhone, Vision Pro et services de streaming — à la Formule 1, Apple transforme la discipline en vitrine technologique. Plus qu’un simple partenariat de diffusion, c’est une course pour établir la démonstration grandeur nature de son savoir-faire.

Parmi les premières collaborations visibles figure celle avec, nouveau venu très attendu en Formule 1., mais aussi les pilotes et l’ambiance du garage. Le tout reprend les codes visuels désormais bien identifiés de la campagne Shot on iPhone, transposés à l’univers ultra-technique et très fermé de la F1.L’initiative ne se limite pas à Cadillac., à l’occasion de la présentation de sa nouvelle voiture. Là encore, l’iPhone est mis à contribution, mais la collaboration va plus loin : certaines pièces du moteur ont même été présentées via une expérience immersive sur Apple Vision Pro, preuve que la firme entend mobiliser tout son écosystème matériel pour accompagner la discipline.Lors des sessions d’essais récentes,, laissant penser que d’autres équipes pourraient bientôt rejoindre l’opération. Il reste à savoir si ces partenariats sont négociés individuellement avec chaque écurie, ou s’ils font partie intégrante du vaste accord conclu entre Apple et la Formule 1.Ce qui est certain, c’est que cette présence accrue s’inscrit dans un contexte stratégique majeur :. Tous les Grands Prix, qualifications et essais seront accessibles via l’application Apple TV dès le premier week-end de course, prévu le 7 mars.