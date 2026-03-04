Orange TV fait peau neuve sur iPhone et iPad

On en dit quoi ?



Un coup de frais c'est toujours bon à prendre. L'ancienne interface commençait à accuser son âge et la nouvelle version est plus claire, plus rapide à parcourir. Mais supprimer l'enregistrement à distance sans prévenir, ça va en agacer plus d'un. Il y a forcément des abonnés qui utilisaient cette fonction au quotidien, et qui vont se retrouver sans solution du jour au lendemain. Ça aurait été bien qu'Orange prévienne avant de couper.