Orange TV fait peau neuve sur iPhone et iPad
Orange déploie la version 12 de son application TV sur iPhone et iPad, avec une interface entièrement repensée. Au programme : un nouvel onglet d'accueil plus éditorial, un replay revu de zéro, un guide des programmes avec navigation horizontale et une liste de zapping verticale. En contrepartie, le pilotage à distance des enregistrements sur le décodeur TV disparaît.
L'application Orange TV passe donc en version 12.0 et la différence se voit dès l'ouverture. La page d'accueil est désormais structurée autour de bandeaux thématiques qui regroupent films, séries, sport, jeunesse ou encore actualités. Des raccourcis vers les chaînes en direct et les contenus en replay sont accessibles d'un coup d'œil. Orange a aussi ajouté des zones dynamiques qui s'adaptent à l'actualité du moment pour mettre en avant certains programmes.
Côté replay, la section a été entièrement revue avec des fiches programmes plus complètes. On y retrouve le casting, un synopsis étendu et les épisodes liés quand il s'agit d'une série. Le guide des programmes adopte une navigation horizontale, et une nouvelle liste de zapping verticale apparaît directement depuis le lecteur vidéo, pour changer de chaîne sans quitter ce que vous regardez. Autre ajout pratique : la suppression d'enregistrements par lot, qui évite de devoir les effacer un par un.
Par contre, cette mise à jour fait aussi disparaître une fonctionnalité : le pilotage à distance des enregistrements sur le disque dur du décodeur TV historique. Jusqu'à présent, il était possible de programmer un enregistrement depuis son téléphone, même en dehors de chez soi. C'est terminé. Orange pousse visiblement vers un usage cloud et multi-écran, et la gestion du décodeur depuis l'app n'est plus à l'ordre du jour. L'application reste gratuite et incluse avec tous les abonnements Livebox et les forfaits Sosh compatibles.
Un coup de frais c'est toujours bon à prendre. L'ancienne interface commençait à accuser son âge et la nouvelle version est plus claire, plus rapide à parcourir. Mais supprimer l'enregistrement à distance sans prévenir, ça va en agacer plus d'un. Il y a forcément des abonnés qui utilisaient cette fonction au quotidien, et qui vont se retrouver sans solution du jour au lendemain. Ça aurait été bien qu'Orange prévienne avant de couper.
Une page d'accueil qui change tout
Du mieux pour le replay et le guide TV
L'enregistrement à distance passe à la trappe
On en dit quoi ?
