Sosh intègre gratuitement la TV d'Orange à tous ses forfaits mobiles, avec une limitation très nulle

On en dit quoi ?



Voir Sosh essayer de s'aligner sur Free, c'est toujours bon signe pour le consommateur. La TV devient petit à petit une option de base des forfaits mobiles, au même titre que les appels illimités ou les gigas de data. Sauf que cette offre est frustrante : moins de chaînes, et surtout moins d'appareils compatibles. C'est du rattrapage, pas une révolution. La vraie avancée, ce sera le jour où l'on pourra regarder la télé sur sa box Apple TV sans payer de supplément.