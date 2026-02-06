Sosh intègre gratuitement la TV d'Orange à tous ses forfaits mobiles, avec une limitation très nulle
Par Vincent Lautier - Publié le
Sosh a donc décidé d'enrichir ses offres mobiles avec l'accès gratuit à l'application TV d'Orange. Jusqu'à 150 chaînes sont désormais incluses sans surcoût, du petit forfait 1 Go à l'offre 5G 300 Go. C'est une riposte directe à Free qui avait dégainé son offre TV en octobre dernier. Sauf que la proposition de Sosh a une limitation particulièrement naze.
C'est donc officiel, tous les abonnés Sosh, sans exception, peuvent désormais profiter de l'application TV d'Orange. Au programme pour eux, 150 chaînes en direct dont l'intégralité de la TNT, accessibles sur smartphone, tablette ou ordinateur. Vous pouvez aussi louer ou acheter des films et séries via la VOD intégrée. L'option coûtait 2 euros par mois auparavant. Elle est maintenant comprise dans l'abonnement, du forfait bloqué à 1,99 euros jusqu'à l'offre 5G à 20,99 euros mensuels.
Sauf que si vous comptez sur cette option pour regarder la télé sur votre Apple TV, c'est foutu. L'accès TV se limite uniquement aux écrans mobiles : smartphone, tablette et navigateur web sur PC ou Mac. Impossible de regarder vos chaînes sur Android TV ou Apple TV avec ce simple forfait mobile. Pour profiter de la télé sur grand écran, il faudra soit être client internet Sosh avec décodeur, soit payer 5 euros par mois en supplément. Autre point notable à surveiller : le streaming consomme votre enveloppe data. Avec un petit forfait de 5 Go, une session de deux heures peut vite faire fondre votre quota. Pensez à vous connecter au Wi-Fi donc.
Si Sosh rattrape un peu son retard, Free garde une grosse longueur d'avance. L'opérateur de Xavier Niel propose 170 chaînes avec Free TV, soit 20 de plus que Sosh. Et surtout, l'application fonctionne sur beaucoup plus d'appareils, Apple TV compris. Les abonnés Free 5G+ et Série Free ont même accès à Free TV+ avec plus de 300 chaînes. La réponse d'Orange à Free est donc plutôt très molle, et inutile si vous ne regardez pas la télé sur votre téléphone.
Voir Sosh essayer de s'aligner sur Free, c'est toujours bon signe pour le consommateur. La TV devient petit à petit une option de base des forfaits mobiles, au même titre que les appels illimités ou les gigas de data. Sauf que cette offre est frustrante : moins de chaînes, et surtout moins d'appareils compatibles. C'est du rattrapage, pas une révolution. La vraie avancée, ce sera le jour où l'on pourra regarder la télé sur sa box Apple TV sans payer de supplément.
Jusqu'à 150 chaînes, sur smartphone
C'est donc officiel, tous les abonnés Sosh, sans exception, peuvent désormais profiter de l'application TV d'Orange. Au programme pour eux, 150 chaînes en direct dont l'intégralité de la TNT, accessibles sur smartphone, tablette ou ordinateur. Vous pouvez aussi louer ou acheter des films et séries via la VOD intégrée. L'option coûtait 2 euros par mois auparavant. Elle est maintenant comprise dans l'abonnement, du forfait bloqué à 1,99 euros jusqu'à l'offre 5G à 20,99 euros mensuels.
Sauf que
Sauf que si vous comptez sur cette option pour regarder la télé sur votre Apple TV, c'est foutu. L'accès TV se limite uniquement aux écrans mobiles : smartphone, tablette et navigateur web sur PC ou Mac. Impossible de regarder vos chaînes sur Android TV ou Apple TV avec ce simple forfait mobile. Pour profiter de la télé sur grand écran, il faudra soit être client internet Sosh avec décodeur, soit payer 5 euros par mois en supplément. Autre point notable à surveiller : le streaming consomme votre enveloppe data. Avec un petit forfait de 5 Go, une session de deux heures peut vite faire fondre votre quota. Pensez à vous connecter au Wi-Fi donc.
Free reste devant
Si Sosh rattrape un peu son retard, Free garde une grosse longueur d'avance. L'opérateur de Xavier Niel propose 170 chaînes avec Free TV, soit 20 de plus que Sosh. Et surtout, l'application fonctionne sur beaucoup plus d'appareils, Apple TV compris. Les abonnés Free 5G+ et Série Free ont même accès à Free TV+ avec plus de 300 chaînes. La réponse d'Orange à Free est donc plutôt très molle, et inutile si vous ne regardez pas la télé sur votre téléphone.
On en dit quoi ?
Voir Sosh essayer de s'aligner sur Free, c'est toujours bon signe pour le consommateur. La TV devient petit à petit une option de base des forfaits mobiles, au même titre que les appels illimités ou les gigas de data. Sauf que cette offre est frustrante : moins de chaînes, et surtout moins d'appareils compatibles. C'est du rattrapage, pas une révolution. La vraie avancée, ce sera le jour où l'on pourra regarder la télé sur sa box Apple TV sans payer de supplément.