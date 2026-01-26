Mais qui est cet invité polémique à l'avant-première de "Melania", qui vaut un boycott à Apple ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Tim Cook, le PDG d'Apple a assisté à la projection privée du documentaire sur Melania Trump à la Maison Blanche. Depuis, de nombreux clients en colère réclament un boycott de la marque.
Des PDG de la tech en cravate noire à la Maison Blanche
Samedi soir, la salle Est de la Maison Blanche s'est transformée en petite salle de cinéma privée. Melania Trump y a organisé une projection de son documentaire sobrement intitulé MELANIA, produit par Amazon et réalisé par Brett Ratner. Environ 70 invités triés sur le volet ont pu découvrir ce film de 104 minutes, accueillis par un orchestre militaire jouant une valse composée pour l'occasion. Tim Cook, Andy Jassy (pour Amazon), Eric Yuan (pour Zoom) et Lisa Su (pour AMD) figuraient parmi les PDG présents. Mike Tyson, la reine Rania de Jordanie et Tony Robbins complétaient ce casting improbable.
Un contexte qui passe mal
Sauf que voilà, le timing n'est pas incroyable. Quelques heures avant la projection, un agent de la police anti-immigration a abattu Alex Pretti, un infirmier de 37 ans, lors d'une opération à Minneapolis. L'affaire a déclenché des manifestations dans toute la ville. Voir des milliardaires de la tech se pavaner en cravate à la Maison Blanche le même jour, ça passera moyennement. Sur les réseaux sociaux, la colère s'est très vite concentrée sur Tim Cook. Le PDG d'Apple avait déjà offert à Donald Trump un presse-papier en or 24 carats lors d'une précédente visite. Cette fois, certains clients annoncent carrément vouloir passer chez Android (bon courage à eux).
La citation de Martin Luther King qui fait tache
Les critiques ont vite repéré un détail problématique : la bio X de Tim Cook affiche une citation de Martin Luther King Jr. Elle dit en substance :
La question la plus urgente de la vie est : que faites-vous pour les autres ?Pour certains observateurs et opposants, c'est un sacré décalage avec une soirée mondaine chez les Trump. Un utilisateur a suggéré au PDG de retirer cette citation de son profil. D'autres rappellent qu'Apple s'est longtemps positionné sur les valeurs progressistes, ce qui rend la présence de Cook à cet événement un peu improbable.
On en dit quoi ?
C'est quand même une histoire assez étonnante à observer de loin. Tim Cook a passé des années à construire une image de patron engagé, à défendre la vie privée, les droits LGBTQ+, et là il se retrouve à une avant-première luxueuse chez les Trump. Sur le fond, Amazon a carrément claqué 75 millions de dollars pour un documentaire dont les prévisions de box-office oscillent entre 1 et 2 millions de dollars le week-end d'ouverture. La sortie est prévue le 30 janvier en salles, mais le nombre de cinémas qui prévoient de le diffuser est déjà passé de 2 000 à 1 400. Bref, c'est surtout une opération de communication dont on attend de voir les retombées, aussi bien pour Apple que pour la Première dame.