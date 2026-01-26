Mais qui est cet invité polémique à l'avant-première de "Melania", qui vaut un boycott à Apple ?

On en dit quoi ?



C'est quand même une histoire assez étonnante à observer de loin. Tim Cook a passé des années à construire une image de patron engagé, à défendre la vie privée, les droits LGBTQ+, et là il se retrouve à une avant-première luxueuse chez les Trump. Sur le fond, Amazon a carrément claqué 75 millions de dollars pour un documentaire dont les prévisions de box-office oscillent entre 1 et 2 millions de dollars le week-end d'ouverture. La sortie est prévue le 30 janvier en salles, mais le nombre de cinémas qui prévoient de le diffuser est déjà passé de 2 000 à 1 400. Bref, c'est surtout une opération de communication dont on attend de voir les retombées, aussi bien pour Apple que pour la Première dame.