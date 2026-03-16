Aux Oscars 2026, Apple et Netflix ne repartent pas les mains vides

Qu'en penser ?



Au-delà des trophées, cette cérémonie confirme une transformation profonde de l’industrie du cinéma. Les plateformes de streaming ne sont plus seulement des diffuseurs : elles sont désormais des producteurs majeurs capables de rivaliser avec Hollywood. Entre Netflix, Apple, Amazon ou encore d’autres acteurs technologiques, la bataille pour attirer réalisateurs, stars et récompenses prestigieuses s’intensifie. Une évolution qui redessine progressivement les équilibres du cinéma mondial.