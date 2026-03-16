Aux Oscars 2026, Apple et Netflix ne repartent pas les mains vides
Par Laurence - Publié le
La dernière cérémonie des Oscars a confirmé une tendance qui s’installe depuis plusieurs années : les plateformes de streaming occupent désormais une place centrale dans le cinéma mondial. Entre productions ambitieuses et récompenses majeures, des acteurs comme Netflix ou Apple rivalisent désormais avec les studios traditionnels.
Si Une bataille après l’autre a dominé la cérémonie, Netflix reste l’un des acteurs majeurs de cette nouvelle ère du cinéma. La plateforme multiplie depuis plusieurs années les productions ambitieuses destinées à la fois aux salles et au streaming, et s’est imposée comme un concurrent direct des studios historiques.
Preuve en est le succès de Kpop Demon Hunters, l’un de ses projets les plus originaux (ou comment matcher tous les tops du moment). Ce film mêle univers musical et fantastique en suivant un groupe de stars de la K-pop qui, derrière leur image d’idoles planétaires, mènent en secret une double vie de chasseuses de démons. Le long métrage joue habilement sur la popularité mondiale de la K-pop tout en proposant un spectacle visuel spectaculaire, mêlant chorégraphies, séquences d’action et effets spéciaux.
Avec ce type de production hybride, Netflix confirme sa stratégie consistant à miser sur des projets capables de séduire un public international, en combinant cultures populaires, stars mondiales et univers fantastiques. Le succès de Kpop Demon Hunters illustre aussi la volonté de la plateforme d’explorer de nouveaux genres et de soutenir des productions ambitieuses capables de rivaliser avec les grands studios hollywoodiens, tout en profitant de la puissance de diffusion mondiale du streaming.
Apple, via Apple TV, confirme également ses ambitions dans le septième art. La firme continue de financer des productions de grande ampleur et cherche à se faire une place durable dans les cérémonies prestigieuses comme les Oscars.
Cette stratégie s’est illustrée cette année avec F1 : Le Film, qui a remporté l’Oscar du meilleur son (il était aussi nominé dans la catégorie meilleur film...). Ce long métrage spectaculaire consacré à la Formule 1, produit par Apple et porté par Brad Pitt, a été salué pour son immersion sonore dans l’univers des circuits.
Au-delà de ce projet, Apple multiplie les investissements dans le cinéma et les séries, tout en développant un lien de plus en plus étroit avec l’univers de la Formule 1, que ce soit à travers des productions audiovisuelles ou des partenariats technologiques.
Entre film d’action et comédie dramatique, le grand vainqueur de la soirée est Une bataille après l’autre — produit justement par Warner Bros le studio sur lequel lorgnait Netflix avant de renoncer. Le film propose également un regard sombre sur l’Amérique contemporaine, entre radicalisation politique, tensions autour de l’immigration et montée du suprémacisme blanc.
Porté par un casting prestigieux avec Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Sean Penn et Benicio Del Toro, le long métrage a remporté six Oscars, dont celui du meilleur second rôle masculin pour Sean Penn et celui de la meilleure directrice de casting, une nouvelle catégorie introduite cette année. Le succès du film n’est pas une surprise : il avait déjà dominé la saison des récompenses, notamment aux Bafta et aux Golden Globes.
Parmi les autres films marquants de la soirée figure Sinners de Ryan Coogler, qui repart avec l’Oscar du meilleur scénario original et celui du meilleur acteur pour Michael B. Jordan. L’acteur est récompensé pour son double rôle de jumeaux mafieux confrontés à leurs propres démons et au racisme.
De son côté, Timothée Chalamet, longtemps favori pour Marty Supreme, est finalement reparti bredouille, devenant même l’un des sujets récurrents des plaisanteries de l’animateur Conan O’Brien. Dans les catégories féminines, Jessie Buckley a remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour sa performance dans Hamnet, tandis que Amy Madigan a été récompensée pour le meilleur second rôle féminin dans le film d’horreur Evanouis.
Au-delà des trophées, cette cérémonie confirme une transformation profonde de l’industrie du cinéma. Les plateformes de streaming ne sont plus seulement des diffuseurs : elles sont désormais des producteurs majeurs capables de rivaliser avec Hollywood. Entre Netflix, Apple, Amazon ou encore d’autres acteurs technologiques, la bataille pour attirer réalisateurs, stars et récompenses prestigieuses s’intensifie. Une évolution qui redessine progressivement les équilibres du cinéma mondial.
Netflix continue de peser à Hollywood
Si Une bataille après l’autre a dominé la cérémonie, Netflix reste l’un des acteurs majeurs de cette nouvelle ère du cinéma. La plateforme multiplie depuis plusieurs années les productions ambitieuses destinées à la fois aux salles et au streaming, et s’est imposée comme un concurrent direct des studios historiques.
Preuve en est le succès de Kpop Demon Hunters, l’un de ses projets les plus originaux (ou comment matcher tous les tops du moment). Ce film mêle univers musical et fantastique en suivant un groupe de stars de la K-pop qui, derrière leur image d’idoles planétaires, mènent en secret une double vie de chasseuses de démons. Le long métrage joue habilement sur la popularité mondiale de la K-pop tout en proposant un spectacle visuel spectaculaire, mêlant chorégraphies, séquences d’action et effets spéciaux.
Avec ce type de production hybride, Netflix confirme sa stratégie consistant à miser sur des projets capables de séduire un public international, en combinant cultures populaires, stars mondiales et univers fantastiques. Le succès de Kpop Demon Hunters illustre aussi la volonté de la plateforme d’explorer de nouveaux genres et de soutenir des productions ambitieuses capables de rivaliser avec les grands studios hollywoodiens, tout en profitant de la puissance de diffusion mondiale du streaming.
Apple s’impose aussi dans le cinéma
Apple, via Apple TV, confirme également ses ambitions dans le septième art. La firme continue de financer des productions de grande ampleur et cherche à se faire une place durable dans les cérémonies prestigieuses comme les Oscars.
Cette stratégie s’est illustrée cette année avec F1 : Le Film, qui a remporté l’Oscar du meilleur son (il était aussi nominé dans la catégorie meilleur film...). Ce long métrage spectaculaire consacré à la Formule 1, produit par Apple et porté par Brad Pitt, a été salué pour son immersion sonore dans l’univers des circuits.
Au-delà de ce projet, Apple multiplie les investissements dans le cinéma et les séries, tout en développant un lien de plus en plus étroit avec l’univers de la Formule 1, que ce soit à travers des productions audiovisuelles ou des partenariats technologiques.
Un triomphe pour Une bataille après l’autre
Entre film d’action et comédie dramatique, le grand vainqueur de la soirée est Une bataille après l’autre — produit justement par Warner Bros le studio sur lequel lorgnait Netflix avant de renoncer. Le film propose également un regard sombre sur l’Amérique contemporaine, entre radicalisation politique, tensions autour de l’immigration et montée du suprémacisme blanc.
Porté par un casting prestigieux avec Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Sean Penn et Benicio Del Toro, le long métrage a remporté six Oscars, dont celui du meilleur second rôle masculin pour Sean Penn et celui de la meilleure directrice de casting, une nouvelle catégorie introduite cette année. Le succès du film n’est pas une surprise : il avait déjà dominé la saison des récompenses, notamment aux Bafta et aux Golden Globes.
Les autres récompenses de la soirée
Parmi les autres films marquants de la soirée figure Sinners de Ryan Coogler, qui repart avec l’Oscar du meilleur scénario original et celui du meilleur acteur pour Michael B. Jordan. L’acteur est récompensé pour son double rôle de jumeaux mafieux confrontés à leurs propres démons et au racisme.
De son côté, Timothée Chalamet, longtemps favori pour Marty Supreme, est finalement reparti bredouille, devenant même l’un des sujets récurrents des plaisanteries de l’animateur Conan O’Brien. Dans les catégories féminines, Jessie Buckley a remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour sa performance dans Hamnet, tandis que Amy Madigan a été récompensée pour le meilleur second rôle féminin dans le film d’horreur Evanouis.
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Au-delà des trophées, cette cérémonie confirme une transformation profonde de l’industrie du cinéma. Les plateformes de streaming ne sont plus seulement des diffuseurs : elles sont désormais des producteurs majeurs capables de rivaliser avec Hollywood. Entre Netflix, Apple, Amazon ou encore d’autres acteurs technologiques, la bataille pour attirer réalisateurs, stars et récompenses prestigieuses s’intensifie. Une évolution qui redessine progressivement les équilibres du cinéma mondial.