Apple TV bascule en Russie avec Star City, série dérivée de For All Mankind

Un spin-off ambitieux de For All Mankind

thriller intense et sous tension

Au delà des étoiles

Qu'en penser ?



Au-delà des nominations, Cupertino enchaîne les distinctions depuis plusieurs années, avec des victoires régulières aux BAFTA et dans d’autres cérémonies comme les RTS Awards. Au total, les productions de la Pomme cumulent déjà plus de 770 récompenses et plus de 3 300 nominations, portées par des succès comme Ted Lasso ou Severance. Dans ce contexte, l’arrivée de Star City s’inscrit dans une stratégie claire : renforcer un catalogue premium, à la fois populaire et salué par la critique, pour asseoir durablement la crédibilité de la firme californienne dans la guerre du streaming. Il ne reste plus qu'à attendre de voir si ce spin-off saura convaincre au-delà des fans de la première heure… et s’imposer comme un nouveau pilier du catalogue.

Avec Star City,, l’une de ses séries phares. Cette fois,, avec une approche plus sombre et paranoïaque. Apple décrit la série comme un, ancré dans les enjeux politiques et scientifiques de la guerre froide. Au casting, on retrouve, connu notamment pour ses rôles dansouLa série sera lancée le 29 mai, avec deux premiers épisodes, avant une diffusion hebdomadaire jusqu’au 10 juillet. En attendant, les fans de science-fiction auront de quoi patienter :, confirmant la volonté d’Apple de s’imposer durablement sur ce genre.Ce calendrier n’a rien d’un hasard :. Une manière habile pour Apple de faire le lien entre ses deux séries et de prolonger l’univers.Avec Star City,, développer des univers étendus et surtout fidéliser les abonnés avec des sorties régulières. D'ailleurs, la plateforme s’est déjà fait une réputation solide avec ses séries de science-fiction, et ce nouveau projet pourrait renforcer encore un peu plus cette identité.En parallèle de cette offensive sur la science-fiction,. La plateforme vient en effet de décrocher, réparties sur neuf contenus. Parmi les séries les plus remarquées,confirme son statut de phénomène avec plusieurs nominations, tandis queou encorefigurent également dans les catégories majeures. Ces nominations illustrent bien la montée en puissance d'Apple qui est désormais capable de rivaliser avec les plateformes historiques