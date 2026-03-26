Apple TV bascule en Russie avec Star City, série dérivée de For All Mankind
Par Laurence - Publié le
Apple continue de muscler son catalogue de science-fiction. La plateforme Apple TV vient de dévoiler la première bande-annonce de Star City, une nouvelle série centrée sur la course à l’espace. Mais cette fois-ci, du côté soviétique.
Avec Star City, Apple étend l’univers de For All Mankind, l’une de ses séries phares. Cette fois, l’histoire bascule du côté de l’Union soviétique, avec une approche plus sombre et paranoïaque. Apple décrit la série comme un
La série sera lancée le 29 mai, avec deux premiers épisodes, avant une diffusion hebdomadaire jusqu’au 10 juillet. En attendant, les fans de science-fiction auront de quoi patienter : la saison 5 de For All Mankind arrive dès le 27 mars, confirmant la volonté d’Apple de s’imposer durablement sur ce genre.
Ce calendrier n’a rien d’un hasard : le final de la saison 5 coïncidera précisément avec le lancement de Star City. Une manière habile pour Apple de faire le lien entre ses deux séries et de prolonger l’univers.
Avec Star City, Apple poursuit une stratégie bien rodée, à savoir capitaliser sur ses licences existantes, développer des univers étendus et surtout fidéliser les abonnés avec des sorties régulières. D'ailleurs, la plateforme s’est déjà fait une réputation solide avec ses séries de science-fiction, et ce nouveau projet pourrait renforcer encore un peu plus cette identité.
En parallèle de cette offensive sur la science-fiction, Apple TV continue de s’imposer comme un acteur majeur du streaming, aussi bien côté public que critique. La plateforme vient en effet de décrocher 15 nominations aux BAFTA Television Awards 2026, réparties sur neuf contenus. Parmi les séries les plus remarquées, Severance confirme son statut de phénomène avec plusieurs nominations, tandis que Slow Horses, The Studio ou encore Pluribus figurent également dans les catégories majeures. Ces nominations illustrent bien la montée en puissance d'Apple qui est désormais capable de rivaliser avec les plateformes historiques
Au-delà des nominations, Cupertino enchaîne les distinctions depuis plusieurs années, avec des victoires régulières aux BAFTA et dans d’autres cérémonies comme les RTS Awards. Au total, les productions de la Pomme cumulent déjà plus de 770 récompenses et plus de 3 300 nominations, portées par des succès comme Ted Lasso ou Severance. Dans ce contexte, l’arrivée de Star City s’inscrit dans une stratégie claire : renforcer un catalogue premium, à la fois populaire et salué par la critique, pour asseoir durablement la crédibilité de la firme californienne dans la guerre du streaming. Il ne reste plus qu'à attendre de voir si ce spin-off saura convaincre au-delà des fans de la première heure… et s’imposer comme un nouveau pilier du catalogue.
Un spin-off ambitieux de For All Mankind
Avec Star City, Apple étend l’univers de For All Mankind, l’une de ses séries phares. Cette fois, l’histoire bascule du côté de l’Union soviétique, avec une approche plus sombre et paranoïaque. Apple décrit la série comme un
thriller intense et sous tension, ancré dans les enjeux politiques et scientifiques de la guerre froide. Au casting, on retrouve Rhys Ifans, connu notamment pour ses rôles dans House of the Dragon ou The Amazing Spider-Man.
La série sera lancée le 29 mai, avec deux premiers épisodes, avant une diffusion hebdomadaire jusqu’au 10 juillet. En attendant, les fans de science-fiction auront de quoi patienter : la saison 5 de For All Mankind arrive dès le 27 mars, confirmant la volonté d’Apple de s’imposer durablement sur ce genre.
Ce calendrier n’a rien d’un hasard : le final de la saison 5 coïncidera précisément avec le lancement de Star City. Une manière habile pour Apple de faire le lien entre ses deux séries et de prolonger l’univers.
Avec Star City, Apple poursuit une stratégie bien rodée, à savoir capitaliser sur ses licences existantes, développer des univers étendus et surtout fidéliser les abonnés avec des sorties régulières. D'ailleurs, la plateforme s’est déjà fait une réputation solide avec ses séries de science-fiction, et ce nouveau projet pourrait renforcer encore un peu plus cette identité.
Au delà des étoiles
En parallèle de cette offensive sur la science-fiction, Apple TV continue de s’imposer comme un acteur majeur du streaming, aussi bien côté public que critique. La plateforme vient en effet de décrocher 15 nominations aux BAFTA Television Awards 2026, réparties sur neuf contenus. Parmi les séries les plus remarquées, Severance confirme son statut de phénomène avec plusieurs nominations, tandis que Slow Horses, The Studio ou encore Pluribus figurent également dans les catégories majeures. Ces nominations illustrent bien la montée en puissance d'Apple qui est désormais capable de rivaliser avec les plateformes historiques
Qu'en penser ?
Au-delà des nominations, Cupertino enchaîne les distinctions depuis plusieurs années, avec des victoires régulières aux BAFTA et dans d’autres cérémonies comme les RTS Awards. Au total, les productions de la Pomme cumulent déjà plus de 770 récompenses et plus de 3 300 nominations, portées par des succès comme Ted Lasso ou Severance. Dans ce contexte, l’arrivée de Star City s’inscrit dans une stratégie claire : renforcer un catalogue premium, à la fois populaire et salué par la critique, pour asseoir durablement la crédibilité de la firme californienne dans la guerre du streaming. Il ne reste plus qu'à attendre de voir si ce spin-off saura convaincre au-delà des fans de la première heure… et s’imposer comme un nouveau pilier du catalogue.