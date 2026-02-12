Apple TV sombre-t-elle dans la folie des franchises ? Bientôt un univers Severance...
Par Laurence - Publié le
Apple renforce encore sa stratégie autour des contenus originaux. Selon plusieurs informations concordantes, elle aurait acquis l’ensemble des droits de la série à succès Severance, récupérant la propriété intellectuelle complète du programme. Cette opération estimée à près de 70 millions de dollars pourrait ouvrir la voie à un véritable univers étendu autour de l’une des productions les plus emblématiques d’Apple TV.
Jusqu’à présent, Severance était produite par le studio Fifth Season, Apple se chargeant essentiellement de la distribution via Apple TV. Désormais, la série passe directement sous la bannière Apple Studios, même si Fifth Season reste impliqué en tant que producteur exécutif aux côtés du créateur Dan Erickson.
Ce rachat s’explique en partie par les difficultés financières rencontrées par Fifth Season. Le coût de production de la saison 2 a fortement augmenté, notamment en raison de retards liés aux crédits d’impôt pour les tournages à New York. La hausse des taux d’emprunt — passés d’environ 1 % à près de 6 % — a également compliqué le financement sur le long terme, avec près de trois ans d’écart entre les deux premières saisons.
Face à cette situation, Apple aurait préféré internaliser la production afin de mieux contrôler les coûts et assurer la pérennité du projet, plutôt que de laisser filer la poule aux oeufs d'or !
Si la série est actuellement prévue pour quatre saisons, ses créateurs — Dan Erickson et le producteur exécutif Ben Stiller — se montrent ouverts à l’idée d’explorer davantage cet univers. Plusieurs pistes sont déjà évoquées, dont un préquel explorant les origines du programme Lumon, des séries dérivées centrées sur certains personnages, ou encore des adaptations internationales.
L’objectif serait double : maintenir l’engagement du public entre les saisons — dont la production est longue et coûteuse — et renforcer la rentabilité globale de la franchise. La saison 2 aurait ainsi doublé l’audience de la première, mais son budget atteindrait environ 20 millions de dollars par épisode.
Avec un contrôle total sur la licence, Apple pourra désormais ajuster sa stratégie créative et financière, notamment en matière de rémunération des talents et de modèle économique.
Sur le plan créatif, le développement de la saison 3 est déjà bien avancé, avec la majorité des scripts finalisés. Apple espère débuter le tournage durant l’été, même si le calendrier pourrait être légèrement repoussé en raison de la complexité de la production.
Avec ce rachat stratégique, Cupertino confirme son ambition de transformer Severance en pilier majeur de son offre de streaming. La série, déjà saluée par la critique et le public, pourrait ainsi devenir l’une des premières grandes franchises maison d’Apple TV+, à l’image des univers développés par les grands studios hollywoodiens.
Apple développe parallèlement une nouvelle approche de production pour ses contenus originaux. Depuis 2024, le groupe utilise un système de rémunération basé sur les performances, incluant des bonus liés au nombre d’abonnés attirés par une série et à son ratio audience/coût.
Ce modèle, inspiré de l’ancien système de syndication télévisuelle, repose sur un principe simple : plus de risques, mais aussi davantage de récompenses pour les créateurs et les équipes. Plusieurs plateformes concurrentes auraient depuis adopté des dispositifs similaires.
Apple récupère le contrôle total de la série
Jusqu’à présent, Severance était produite par le studio Fifth Season, Apple se chargeant essentiellement de la distribution via Apple TV. Désormais, la série passe directement sous la bannière Apple Studios, même si Fifth Season reste impliqué en tant que producteur exécutif aux côtés du créateur Dan Erickson.
Ce rachat s’explique en partie par les difficultés financières rencontrées par Fifth Season. Le coût de production de la saison 2 a fortement augmenté, notamment en raison de retards liés aux crédits d’impôt pour les tournages à New York. La hausse des taux d’emprunt — passés d’environ 1 % à près de 6 % — a également compliqué le financement sur le long terme, avec près de trois ans d’écart entre les deux premières saisons.
Face à cette situation, Apple aurait préféré internaliser la production afin de mieux contrôler les coûts et assurer la pérennité du projet, plutôt que de laisser filer la poule aux oeufs d'or !
Un univers Severance appelé à s’étendre
Si la série est actuellement prévue pour quatre saisons, ses créateurs — Dan Erickson et le producteur exécutif Ben Stiller — se montrent ouverts à l’idée d’explorer davantage cet univers. Plusieurs pistes sont déjà évoquées, dont un préquel explorant les origines du programme Lumon, des séries dérivées centrées sur certains personnages, ou encore des adaptations internationales.
L’objectif serait double : maintenir l’engagement du public entre les saisons — dont la production est longue et coûteuse — et renforcer la rentabilité globale de la franchise. La saison 2 aurait ainsi doublé l’audience de la première, mais son budget atteindrait environ 20 millions de dollars par épisode.
Avec un contrôle total sur la licence, Apple pourra désormais ajuster sa stratégie créative et financière, notamment en matière de rémunération des talents et de modèle économique.
La saison 3 toujours en préparation
Sur le plan créatif, le développement de la saison 3 est déjà bien avancé, avec la majorité des scripts finalisés. Apple espère débuter le tournage durant l’été, même si le calendrier pourrait être légèrement repoussé en raison de la complexité de la production.
Avec ce rachat stratégique, Cupertino confirme son ambition de transformer Severance en pilier majeur de son offre de streaming. La série, déjà saluée par la critique et le public, pourrait ainsi devenir l’une des premières grandes franchises maison d’Apple TV+, à l’image des univers développés par les grands studios hollywoodiens.
Qu'en penser ?
Apple développe parallèlement une nouvelle approche de production pour ses contenus originaux. Depuis 2024, le groupe utilise un système de rémunération basé sur les performances, incluant des bonus liés au nombre d’abonnés attirés par une série et à son ratio audience/coût.
Ce modèle, inspiré de l’ancien système de syndication télévisuelle, repose sur un principe simple : plus de risques, mais aussi davantage de récompenses pour les créateurs et les équipes. Plusieurs plateformes concurrentes auraient depuis adopté des dispositifs similaires.