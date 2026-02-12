Apple TV sombre-t-elle dans la folie des franchises ? Bientôt un univers Severance...

Qu'en penser ?



Apple développe parallèlement une nouvelle approche de production pour ses contenus originaux. Depuis 2024, le groupe utilise un système de rémunération basé sur les performances, incluant des bonus liés au nombre d’abonnés attirés par une série et à son ratio audience/coût.



Ce modèle, inspiré de l’ancien système de syndication télévisuelle, repose sur un principe simple : plus de risques, mais aussi davantage de récompenses pour les créateurs et les équipes. Plusieurs plateformes concurrentes auraient depuis adopté des dispositifs similaires.